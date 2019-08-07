Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов встретился с представителями экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Переговоры проходят рядом с домом Атамбаева. Депутат Асель Кодуранова заявила, что шестерых спецназовцев отпустят из резиденции, когда выполнят их условия. Протестующие требуют, чтобы власти восстановили электричество, телефонную связь и интернет, передаёт «
К дому политика приехали 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ). Однако местные жители, поддерживающие экс-президента, не дают силовикам проехать.
Депутаты парламента Киргизии предложили собрать экстренное заседание парламента по ситуации в селе Кой-Таш. Возглавить собрание просят президента страны Сооронбая Жээнбекова, который уже прилетел в Бишкек, прервав свой отпуск. Депутаты считают, что спецоперацию по захвату экс-президента необходимо приостановить, писал News.ru.