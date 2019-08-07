https://static.news.ru/photo/fd7c4260-b952-11e9-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фото: Фото: Sputnik/РИА Новости

Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов встретился с представителями экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Переговоры проходят рядом с домом Атамбаева. Депутат Асель Кодуранова заявила, что шестерых спецназовцев отпустят из резиденции, когда выполнят их условия. Протестующие требуют, чтобы власти восстановили электричество, телефонную связь и интернет, передаёт « Интерфакс ».

К дому политика приехали 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ). Однако местные жители, поддерживающие экс-президента, не дают силовикам проехать.

Депутаты парламента Киргизии предложили собрать экстренное заседание парламента по ситуации в селе Кой-Таш. Возглавить собрание просят президента страны Сооронбая Жээнбекова, который уже прилетел в Бишкек, прервав свой отпуск. Депутаты считают, что спецоперацию по захвату экс-президента необходимо приостановить, писал News.ru.