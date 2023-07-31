В России вырастут цены на запчасти для автомобилей «Известия»: в России вырастут цены на запчасти для автомобилей из Европы, Японии и Южной Кореи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на запчасти для автомобилей, в первую очередь европейского, японского и корейского производства, вырастут в России, сообщают «Известия». Издание отмечает, что с начала года стоимость запчастей уже увеличилась на 20–40%. Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев считает, что с июля до конца года запчасти подорожают еще на 20–25%.

Рост цен на автозапчасти ожидается из-за июльских изменений курсов валют в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Поставки запчастей чувствительны к ослаблению рубля, что может привести к динамике в пределах 20–25%, — подчеркнул эксперт.

Издание также указало, что рост цен на запчасти уже сказался на стоимости страховых полисов ОСАГО и каско. Так, с начала года средняя цена каско увеличилась на 5–14%. Отраслевые эксперты уверены, что стабилизировать ситуацию способна дальнейшая перенастройка логистики и запуск индустрии восстановления автозапчастей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что цены на автомобильные запчасти на российском рынке в ближайшие два месяца вырастут на 5–10% в зависимости от позиции. При этом он уточнил, что изменения цен не произойдет лишь в случае укрепления рубля. По мнению Хайцеэра, пока быстрее других дорожают расходные детали для техобслуживания, а также различные технические жидкости, в том числе импортные моторные масла.