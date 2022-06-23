В МВД России разъяснили последствия дефицита автозапчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин рассказал, что из-за нехватки импортных запчастей для автомобилей техническое состояние транспортных средств будет заметно ухудшаться, а ремонт «обойдется весьма дорого». Он призвал водителей уделить серьезное внимание состоянию машин, передает ТАСС.

Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства, — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Также Кузин напомнил о предложении ЦБ увеличить на 26% в обе стороны коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автовладельцев из-за подорожания запчастей. Он считает, что гораздо надежнее использовать транспортное средство бережно.

Вверх и вниз определенный процент, то есть восстановление поврежденного автомобиля на сегодняшний день будет обходиться весьма дорого не только в плане восстановления самого автомобиля, но и в последующем перестраховании. Поэтому нужно беречь собственные жизни, жизни окружающих, а для этого содержать по мере возможности в технически исправном состоянии транспортные средства, — заявил Кузин.

Банк России предложил увеличить на 26% коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автовладельцев из-за подорожания запчастей. В сообщении регулятора отмечалось, что это позволит страховщикам точнее учитывать риски автовладельцев.