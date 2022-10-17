Страховые компании предложили ремонт по ОСАГО подержанными запчастями

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что в настоящее время необходимо рассмотреть вариант, который предлагали страховые компании, а именно ремонт автомобилей по ОСАГО с помощью б/у запчастей. Также предлагается рассмотреть увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 дней до 60. Отмечается, что к операционному заказу сейчас по количеству не доступны примерно 25–30% деталей, пишут «Известия».

Сроки ремонта по ОСАГО необходимо увеличить с 30 до 60 дней. Кроме того, планируется повторно обсудить с регулятором возможность разрешить использовать б/у запчасти, так как проблема усиливает свою актуальность, — рассказал изданию директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.

Из-за нехватки новых запчастей, включая стекла, элементы системы безопасности, электропроводку, а также несущие детали кузова и интерьер, выросла доля станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО.

Параллельный импорт запчастей для автомобилей иностранных концернов, которые прекратили свою деятельность в России, помог покрыть покрыть почти 80% спроса, написали ранее «Известия» со ссылкой на представителей крупных дилеров. Отмечается, что ситуация далека от идеальной, так как периодически возникают вопросы о наличии тех или иных позиций. Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал изданию, что в целом ситуация стабилизируется.