Стало известно, ждать ли россиянам возвращения Kia Автоэксперт Хайцеэр: Kia может не вернуться в РФ, несмотря на регистрацию бренда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регистрация товарных знаков южнокорейской автомобильной компании Kia в РФ не гарантирует возвращения автомобилей бренда на российский рынок, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, регистрация бренда необходима также для защиты от использования имени компании сторонними людьми.

Регистрация товарных знаков — это обычная процедура, в том числе и для тех, кто покинул территорию Российской Федерации с точки зрения экономических интересов, операционной деятельности бизнеса. Это нужно для того, чтобы в будущем, в настоящем или посредством какого-то параллельного импорта [вернуться], или для того, чтобы не воспользовались их именем — защитить свои права. То есть, еще раз повторюсь, это обычная юридическая практика, но это также можно рассматривать как способ подстелить соломку, — сказал Хайцеэр.

Он добавил, что товарный знак также необходим, если у компании остались контракты с юридическими организациями. По словам Хайцеэра, это имеет отношение и к брендам, не связанным с автомобильной индустрией.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Kia зарегистрировал ряд новых товарных знаков в России. Южнокорейской компании одобрили четыре заявки. Один из новых зарегистрированных товарных знаков даст возможность Kia проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия, два других откроют ворота для производства масел и автомобилей, а также их обслуживания.