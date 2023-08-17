Стало известно, насколько могут подорожать автокредиты Автоэксперт Кадаков предсказал рост ставки по кредитам на машины до 25%

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В России ставки по автокредитам в ближайшее время могут вырасти до 25% из-за повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) России, предсказал автоэксперт Максим Кадаков. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что банки пересмотрят условия выдачи заемных средств на покупку машин.

По словам Кадакова, при введении дополнительных регуляторных мер ставки могут повыситься еще сильнее. Эксперт прогнозирует планомерный рост ставок по автокредитам в течение ближайших двух месяцев.

Если сейчас кредитные организации выдают физлицам деньги под 17-18% годовых, то можно смело ожидать, что ставка в разных банках на автокредит составит около 22-25%. Если будут введены еще какие-то регуляторные меры, то повысится еще сильнее, — уточнил эксперт.

По данным Национального бюро кредитных историй, за первые полгода с начала 2023 года в России выдали автокредитов на сумму около 500 млрд рублей. Это на 61,4% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Ранее стало известно, что цены на запчасти для автомобилей, в первую очередь европейского, японского и корейского производства, вырастут в России. Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев считает, что с июля до конца года запчасти подорожают еще на 20–25%.