Новое подорожание ОСАГО: как изменится цена автостраховки Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО

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Российский союз автостраховщиков (РСА) 19 июня обновил справочники оценки средней стоимости запчастей. По этому документу, показывающему средневзвешенные цены на основной пул запчастей, рассчитываются тарифы ОСАГО. За последние месяцы самые востребованные запчасти подорожали в среднем на 28,7%. Главный регулятор страхования, Центробанк, отреагировал оперативно: тарифы ОСАГО для простых водителей могут вырасти почти на треть.

Справочники оценки средней стоимости запчастей в РСА выпускают с некоторой периодичностью. Предыдущее обновление было в начале весны 2022 года. Произошедшее с тех пор новое подорожание запчастей вызвано рядом объективных факторов: многие автопроизводители объявили о приостановке деятельности в России, поставки солидной доли номенклатуры запчастей осложнились, курс рубля весной, когда производились закупки, был крайне нестабилен.

Последний фактор, казалось бы, несколько ослабился: курс рубля укрепляется уже которую неделю. Но, как сообщают представители бизнеса, рассчитывать на снижение цен на запчасти не стоит: с весны у всех работающих с импортными деталями компаний выросли затраты на логистику.

Кроме того, цены постоянно повышают и сами производители. По оценке РСА, запчасти на иномарки подорожали с начала весны на 30%, и это еще очень оптимистичная оценка. Цены на компоненты Mercedes, например, подорожали на 84%, Porsche — на 60%, Audi — на 41%. В справочнике РСА приводятся цены на запчасти для 72 марок автомобилей.

Рост тарифов неизбежен

Перспективы для страховых компаний складываются нерадужные: методика расчета осталась прежней, а выплаты автовладельцам растут. В связи с этим предложение Центробанка расширить коридор базовых тарифов ОСАГО выглядит вполне логичным. По предварительным расчетам, базовая ставка тарифа ОСАГО будет устанавливаться страховщиками в диапазоне 1646–7535 рублей.

Финальная цена полиса автострахования рассчитывается следующим образом: базовый тариф умножается на территориальный коэффициент, коэффициент возраста-стажа, мощности ТС и на КБМ («бонус-малус» — учитывает количество страховых случаев). Стоимость страховой премии, таким образом, может вырасти примерно на ту же величину, что и тарифные коридоры. Простым языком, полис ОСАГО может подорожать примерно на треть.

По оценкам экспертов, средняя цена полиса за последние несколько месяцев уже выросла на 500 рублей. Некоторым водителям страховые компании повышают тарифы даже при пролонгации договора, подорожание иногда составляет несколько тысяч рублей. В РСА это объясняют повышением средней выплаты по ОСАГО по сравнению с маем 2021 года на 13%, или на 8,5 тысячи рублей.

Курс на индивидуализацию

В РСА считают, что расширение тарифного коридора в ОСАГО продолжит курс на индивидуализацию тарифов, чтобы аккуратные автовладельцы не доплачивали за водителей с высоким риском ДТП и просто неаккуратных автовладельцев.

Игорь Юргенс, президент РСА, сообщил NEWS.ru, что это уже не первое расширение тарифного коридора: «Практика показывает, что все три года проведения реформы по индивидуализации тарифов цены на ОСАГО в среднем не росли. Мы сейчас видим ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются такси. Также мы проводим глубокий анализ ситуации с ОСАГО в регионах — там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает. В тех регионах, где растет мошенничество, ситуация обратная. Здесь такая же логика — жители одних регионов не должны доплачивать за других».

Однако, в частной беседе один из сотрудников крупной страховой компании подчеркнул, что пока никаких инструкций по поводу новых тарифов им не поступало, а повышение тарифов уже давно заметно, особенно при пролонгации договоров: иногда доплата, по сравнению с предыдущим годом, вырастает на 2-3 тысячи рублей. Однако, это не значит, что цены вырастут для всех: тарифы рассчитываются индивидуально, большое значение имеет и регион, и страховая история автовладельца. Сильнее всего подорожание ощутят попадавшие в ДТП в течение последних нескольких лет. На снижение тарифов могут рассчитывать только «безаварийные» водители.