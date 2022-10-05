Параллельный риск: долю поддельных автозапчастей в России оценили в 28% Рынок автозапчастей лихорадит. К дефициту и подорожанию добавилась новая проблема с поставками поддельных деталей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля контрафактных автозапчастей на российском рынке в 2022 году выросла в два раза и достигла рекордных 28%, по оценке аналитического агентства Gruzdev Analyze. Прогноз на 2023 год неутешительный. Нас ждет дальнейший рост числа подделок. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Пока сознательные российские автомобилисты, торговые и сервисные организации ищут спасения в параллельном импорте автозапчастей и расходных материалов, ситуация с подделками существенно ухудшилась. Об этом свидетельствует статистика, озвучиваемая и ведущими мировыми автоконцернами, и независимыми экспертами. Под ударом оказались все товарные группы, будь то колесные диски, подушки безопасности, фары или компоненты подвески. Торговля имитациями процветает, и экономические потери вендоров — только часть проблемы контрафакта.

Гораздо важнее то, что поддельные автозапчасти могут угрожать жизни и здоровью людей. Детали тормозной системы, изготовленные из некачественного сырья, увеличивают тормозной путь. Тормозные колодки могут содержать токсичные вещества, такие как свинец и мышьяк. Некачественные лобовые стекла подвержены деформации и могут трескаться даже при проезде по неровностям. Воздушные фильтры нередко изготавливаются из легковоспламеняющихся материалов. Список можно продолжать без конца.

Конфискации не спасают

Цифры автопроизводителей однозначно свидетельствуют: с каждым годом из оборота изымается все большее количество подделок. Volkswagen сообщил о конфискации в ходе рейдов и таможенных разбирательств в 2021 году поддельных запчастей на сумму около 14 млн евро (запчасти для легковых автомобилей и коммерческой техники только под брендом Volkswagen). Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, когда было конфисковано товаров примерно на 8 млн евро.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжает увеличиваться и глобальная торговля контрафактной продукцией Mercedes-Benz. В 2021 году во время более чем 650 рейдов было изъято 1,86 млн подделок. По сравнению с предыдущим 2020 годом это почти на 6% больше. Производитель с сожалением констатирует: ни одна деталь, ни один аксессуар не застрахован от подделывания. Среди выявленных имитаций — декоративные звезды Mercedes, свечи зажигания, детали, используемые для регламентного технического обслуживания, и даже коврики.

Контрафакт бывает разный

Различают два основных типа контрафакта как нарушения прав правообладателя. Первый — это в чистом виде подделка, когда под известным брендом продается товар, изготовленный неустановленным способом. Такого контрафакта на рынке сравнительно немного. Результаты исследования Gruzdev-Analyze говорят о 3% в этом году. Однако динамика устрашающая — еще в 2021 году долю таких подделок оценивали менее чем в 1%. То есть рост — почти в 4 раза.

Наиболее тяжелое положение, по данным экспертов, в сегменте моторных масел и технических жидкостей. В Gruzdev-Analyze сообщили о 18% подделок в этом отдельно взятом сегменте.

Сейчас наиболее остро проблема проявляется в моторных маслах. Чтобы фальсифицировать премиальный бренд, достаточно подделать канистру. А внутрь цеховики-самогонщики обычно заливают дешевую базовую основу, которую автолюбитель на вид вряд ли отличит от оригинального продукта, — объяснил NEWS.ru Дмитрий Болховский, генеральный директор Aftermarket-DATA.

Второй тип контрафакта — это так называемая брендовая мимикрия. Когда, например, вместо хорошо известного на рынке KYB, на этикетке написано КУВ. Общий дизайн упаковки, товарного знака в таких случаях очень похож на оригинальный. Количество такого контрафакта во много раз выше — 25%, по данным Gruzdev-Analyze. Это обусловлено тем, что мошенников сложно уличить в подделывании и привлечь к ответственности. Чтобы вывести пирата на чистую воду, надо изымать продукцию, проводить следственные мероприятия, исследования, инициировать судебное разбирательство. Ведь только в суде можно доказать «схожесть до степени смешения» и, следовательно, факт фальсификации.

Ситуация усложняется еще и тем, что страна происхождения, как правило, не скрывается. А зачем ее скрывать, когда производство стало интернациональным и традиционные европейские, японские или американские бренды могут производиться в странах Юго-Восточной Азии или Китае.

Доля контрафактной продукции на российском рынке автозапчастей — «мимикрия» плюс в чистом виде подделки — в этом году, по оценкам наших экспертов, достигла 28%, — говорит Александр Груздев. — Хотя в прошлом году она составляла лишь 14%. То есть рост двукратный.

Безрадостная перспектива

В следующем году, по прогнозам Александра Груздева, доля чистых подделок вырастет еще примерно в 2 раза, до 5–6%, а «мимикрия» рискует заполонить треть рынка автомобильных товаров. Это произойдет, если правоохранительные органы не поставят заслон подделкам. В таком случае параллельный импорт вызовет на рынке полный беспредел, предупреждают эксперты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что поток контрафакта из-за разрешения параллельного импорта увеличится, отметил и Данил Соловьев, генеральный директор FIT Service.

Разрешение параллельного импорта привело к тому, что перестали проводиться проверки, направленные на установление оригинальности происхождения того или иного изделия, и исключение нелегитимного ввоза в страну товаров известных марок. При этом люди, которые хотят зарабатывать деньги не совсем честными путями, никуда не делись, — сказал он NEWS.ru.

По мнению экспертов, сейчас, по сути, дан зеленый свет подделкам всех мастей. При этом выявлять фальсификаты после ввоза в Россию уже крайне сложно из-за ограничения деятельности и закрытия представительств иностранных компаний. Для преследования нечестных поставщиков и производителей по закону нужно иметь связь либо с правообладателем, либо с тем, кто достаточно компетентен, чтобы засвидетельствовать мошенничество.

Обычно (и это очевидно), — поясняет Александр Груздев,— такие подтверждения делали именно представительства. Если сейчас их перестанут спрашивать, тем более, если их офисы закрыты, пусть даже временно, обосновать контрафактность продукции и привлечь мошенников к ответственности вряд ли получится. Поэтому возвращаемся к ситуации «вино есть, этикета нет».

Главная боль — онлайн-торговля

Последние два года пандемии и связанных с ней разнообразных ограничений дали хороший стимул пиратам в расширении своих каналов сбыта. Они все чаще использовали онлайн-платформы и социальные сети. Ведь поддельные автокомпоненты могут быть размещены в интернете в кратчайшие сроки и проданы практически моментально. Поэтому, например, Mercedes-Benz расширил меры по борьбе с контрафактом в Сети. Результат не заставил себя ждать — в 2021 году с онлайн-платформ было удалено более 126 000 поддельных товаров бренда.

Основной канал сбыта поддельных запчастей — интернет, — уверен Груздев, — Потому что очень часто на сайтах огромного числа появившихся в последнее время агрегаторов (до момента получения детали) не видно ни коробки, ни логотипа. Есть только артикул и некое наименование. Тот же КУВ: совершенно непонятно — это три русских буквы или три латинских. А цена интересная — не подозрительно низкая (чтобы не отпугнуть потенциального покупателя), но и не высокая. Вот так автовладельцы и попадаются на наживку.

Дмитрий Болховский из Aftermarket-DATA называет еще одну причину популярности интернета среди продавцов подделок:

В каналах интернет-торговли доля контрафакта уверенно нарастает, поскольку в отличие от профессиональных дистрибьюторов продакт-менеджеры универсальных маркетплейсов пока не сильно разбираются в теме автокомпонентов. Главное, продавец должен выполнить технические условия онлайн-площадки и формально следовать требованиям закона «О защите прав потребителя». При этом у маркетплейсов есть концентрация трафика и собственная выстроенная логистика, чем мошенники успешно и пользуются.

Внимание и еще раз внимание

Что можно посоветовать автовладельцам? После весенней турбулентности цен рынок запчастей стабилизировался. Если вы видите популярную позицию, цена которой в рознице на 20% или еще дешевле среднего предложения, это должно насторожить. Наиболее остро проблема контрафакта наблюдается в товарных группах с высоким оборотом, но узким ассортиментом. Это, например, масла, лампочки и так далее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому же надо понимать, что у профессиональных продавцов гораздо больше опыта, по большей части они хорошо умеют отличать подделки от настоящих деталей, поэтому мошенникам сложно их обманывать. Да и вряд ли добросовестные стационарные магазины и СТО будут рисковать своей репутацией ради краткосрочной выгоды.

Если же вы покупаете онлайн, не поленитесь и перейдите на страничку продавца. Явный признак подделки, если в его ассортименте всего несколько позиций, а сама организация зарегистрирована недавно. И, конечно, сотрудника точки выдачи, автомагазина или СТО следует попросить открыть коробку и продемонстрировать запчасти. Внимание к мелочам — гарантированный способ отличить контрафакт от настоящей детали.