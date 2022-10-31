Параллельный интерес: новинки автопрома, попавшие в Россию вопреки санкциям Заморозка активности ведущих автопроизводителей в России привела к тому, что дилеры теперь возят, что сочтут нужным, а не что разрешат импортеры

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Hyundai Bayon

Массовый уход ведущих западных автобрендов с официального российского рынка и легализация параллельного импорта развязали руки торговцам. Покупать стали меньше, реже, но сам ассортимент пополнился позициями, ранее в России неизвестными.

В продаже начали появляться автомобили, появление которых на нашем вдоль и поперек разрегулированном рынке еще год назад было невозможным. Поскольку львиная доля иномарок, ранее представленных в России официально, еще до весны 2022 года собиралась здесь же, ассортимент с каждым годом скудел. В итоге мы пришли к гегемонии корейских бюджетных малолитражек, слегка разбавленных европейским премиумом. Из официальных прайс-листов исчезли спортивные модификации, большинство дизельных, гибриды у нас не любили с самого начала, а электромобили еще года два назад имелись в портфолио только люксовых брендов.

Доступный сегмент

Теперь же, когда официальные поставки перекрыты, автодилеры вынуждены привозить то, что может заинтересовать клиентов. Среди моделей, ранее официально в России не представленных, немало любопытных вариантов. И даже корейские бренды могут представлять интерес: например, кроссовер Hyundai Bayon. Он немного компактнее всем известной Creta, но предлагается в Европе (а теперь и у нас) с бодрым моторчиком объемом в один литр мощностью 100 и 120 л. с., с полным оснащением, к которому привыкли наши покупатели, — есть и большой экран мультимедиа, и автоматическая коробка передач и так далее. Правда, в любом случае привод исключительно передний. Но на стороне Bayon — приятный внешний вид и разумная (в актуальных условиях) цена — со всеми сборами новый автомобиль в России стоит у разных продавцов от 2 млн до 2,2 млн рублей. Кстати, с сентября эти кроссоверы начали собирать в Казахстане, и не исключен вариант, что львиную долю выпускаемых в Алма-Ате Bayon в итоге поедут в Россию.

Фото: Shutterstock Hyundai Bayon

Другая бывшая советская республика, а ныне гордое независимое государство, Узбекистан, производит крайне симпатичный кроссовер Chevrolet Tracker. Между прочим, заводом UzAuto, отвечающим за производство сразу нескольких моделей Chevrolet, руководит Бу Андерссон, некогда небезуспешно перезапустивший АвтоВАЗ под эгидой Renault. И господин Андерссон еще в 2021 году рассчитывал, что немалую долю новых моделей Chevrolet узбекской сборки будут поставлять в Россию. Увы, головной офис GM это запретил, но новый Tracker уже вовсю завозят в страну частные торговцы. Найти хорошо укомплектованный автомобиль можно примерно за 2 млн рублей — это будет литровый бензиновый мотор, «автомат», передний привод (полный еще не делают) и просторный салон — отличный семейный вариант.

Фото: Пресс-служба Сhevrolet Chevrolet Tracker

Любители немецких машин так же не останутся без новинок, даже несмотря на полную заморозку активности всех брендов из Германии. Тут на помощь страждущим придет Китай: именно оттуда уже налажены поставки седанов Volkswagen Bora — вариации на тему Jetta, только с некоторыми оговорками. Автомобиль построен на платформе MQB, то есть конструктивно современен, в отличие от даже самого последнего Polo, который базируется на устаревшей тележке PQ25. В Россию уже завезли большую партию этих машин с 1,5-литровыми 113-сильными моторами и «автоматами», они доступны в салонах в разных цветах, но в одной и той же комплектации Elite, в которой есть все необходимое: ABS, ESP, все подушки безопасности, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, подогревы сидений и руля и даже кожаный салон. Учитывая неплохое оснащение, цена в 2,5 млн рублей уже не выглядит безумной, хотя еще год назад сказать такое мы себе позволить не смогли бы.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Volkswagen Bora

Обещанный еще год назад новый Mitsubishi Outlander к нам все-таки доехал, но тоже параллельным путем. У дилеров стали появляться американские и эмиратские машины, нередко с пробегом в несколько сотен километров, что позволяет их ввозить как подержанные. По факту же — новенькие кроссоверы. Эта модель не имеет ничего общего с привычными нам Mitsubishi, поскольку была разработана уже полностью на платформе Renault-Nissan и, по сути, является близнецом последнего поколения Nissan X-Trail, который в Россию уже не попадет. На просторах Рунета можно найти разные модификации, но оптимальная, с бензиновым мотором 2,5 мощностью 184 л. с., вариатором и полным приводом будет стоит от 3,5 млн до 4 млн рублей. Удивительно, но нераспроданные Outlander предыдущего поколения калужской сборки с аналогичным мотором стоят столько же.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi-motors Mitsubishi Outlander

Люкс

Новый Range Rover прошлой зимой даже официально показали и пообещали, что Россия станет одним из приоритетных рынков. Но, увы, Land Rover одним из первых среагировал на геополитические активности российских властей и перекрыл поставки в Россию. Но спрос при этом никто не отменял, поэтому новое поколение самого роскошного внедорожника из Туманного Альбиона к нам возят стабильно. Цены, правда, туманными не назвать никак: от 25 миллионов до 40 миллионов рублей, в зависимости от оснащения и варианта колесной базы. Более того, наши тюнеры уже освоили хитрые манипуляции с бортовой электроникой новинки, так что купив «урезанную» по функционалу комплектацию теперь можно дооснастить: например, включить режимы автоматического дальнего света, увеличить мощность мотора, добавить карты России в навигацию и так далее. Дилеры вовсю готовятся и к скорому появлению нового Range Rover Sport — их продажи в Европе только начались, так что к новогодним праздникам есть все шансы увидеть их в российских шоурумах.

Фото: Пресс-служба Landrover Range Rover Sport

Не оскудеют российские салоны и экзотическими заморскими моделями. Возрожденный не так давно Hummer, ставший электромобилем, в версии «пикап» уже доехал до России в самой энерговооруженной комплектации: с силовой установкой мощностью 1014 л. с. и запасом хода в 530 км на одном заряде. Про этот аппарат можно рассказывать долго: заявленный крутящий момент в 15 590 Нм, две управляемые оси, благодаря которым автомобиль умеет буквально ездить боком и разворачиваться на пятачке в четыре метра, разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды, выдающиеся внедорожные свойства... В общем, американцы в этот раз постарались и вложили в Hummer действительно лучшие ресурсы. Правда, стоить это удовольствие в Москве, уже после растаможки будет не менее 25 миллионов. Зато парковка бесплатная.