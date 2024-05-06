Названы правила доплаты за ремонт по ОСАГО в случае аварии Роскачество: доплата за ремонт по ОСАГО должна быть согласована с пострадавшим

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В случае если за ремонт по ОСАГО при аварии требуется доплата, страховщик должен заключить соответствующий договор с пострадавшей стороной, рассказали в Роскачестве. Эксперты организации отметили, что водитель может отказаться платить дополнительно: тогда страховая компания обязана выплатить ему компенсацию.

Страховщик обязан запросить согласие на доплату и указать ее размер в документе. Если пострадавший отказывается платить дополнительно, ремонт не выполняется, а страховой компанией выплачивается денежная компенсация, — пояснили в Роскачестве.

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина подчеркнула, что одной из основных целей ОСАГО является компенсация убытков потерпевшим в результате ДТП без дополнительной финансовой нагрузки на них. Доплата за ремонт возможна в двух случаях: когда все участники аварии виновны в произошедшем, а также когда стоимость ремонта превышает лимит ответственности страховщика.

Ранее стало известно, что регионами с самым высоким риском мошенничества в сфере ОСАГО по итогам 2023 года стали Ингушетия, Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкесия. По данным Банка России, в «красной» зоне по уровню рисков стало на семь субъектов меньше, чем фиксировали за предыдущий год.