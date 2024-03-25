Названы регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО ЦБ назвал Северный Кавказ самым высокорисковым регионом по мошенничеству в ОСАГО

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Регионами с самым высоким риском мошенничестве в сфере ОСАГО по итогам 2023 года стали Ингушетия, Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкесия, согласно данным мониторинга, представленным пресс-службой Банка России. По данным регулятора, в «красной» зоне по уровню рисков стало на семь субъектов меньше, чем фиксировали за предыдущий год.

В «красной» зоне остались четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа — республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики и один субъект из Сибирского федерального округа — Новосибирская область, — говорится в отчете.

Суммарная сумма страховых премий в регионах «красной» зоны при этом составила лишь 3,1% рынка ОСАГО, отметили в регуляторе. Кроме того, сокращение рисков недобросовестных действий отмечено в 56 субъектах. Из высокорисковой группы вышли Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Бурятия, Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Иркутская область.

Средняя выплата по ОСАГО в целом по России выросла на 14%, до 86,1 тысячи рублей, по наблюдениям ЦБ. Россияне обращались за выплатой в 4,6% случаев, этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта.