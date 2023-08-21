Названы альтернативные маршруты поставок машин в Россию в обход Грузии Автоэксперт Моженков назвал Армению альтернативным каналом поставок машин в РФ

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Армения, Киргизия и Казахстан могут стать альтернативными маршрутами поставок машин в Россию после введения запрета на экспорт автомобилей со стороны властей Грузии, рассказал NEWS.ru автоэксперт, бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. По его словам, новым каналом поставок машин также могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

Будут заказывать автомобили через Армению, армяне будут покупать их и потом продавать россиянам. Такой канал уже есть и будет только расширяться. Через Киргизию и Казахстан, у нас еще остались друзья киргизы и казахи. Через эти каналы будут приобретать, — объяснил Моженков.

Он также отметил, что решение правительства Грузии о запрете экспорта машин может привести к росту расходов на логистику и повышению цен на автомобили. Однако это не остановит россиян от покупки иномарок, считает эксперт.

Логистика подорожает, но россияне любят импортные автомобили. Кто-то пересядет на китайские автомобили, кто-то купит японские автомобили с маленьким объемом двигателя. Там объемы двигателя 1,5 литра, 1,9 литра, они дают 150–200 «лошадок». Будем надеяться, что и российский автопром воспрянет и сделает еще что-нибудь достойное, — рассказал Моженков.

1 августа Грузия запретила экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию и Белоруссию. Под запрет попали электрокары, гибриды, а также автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 литра. С 26 сентября аналогичные ограничения также будут введены в отношении европейских машин.