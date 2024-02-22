Названы 5 главных ошибок, которые делают покупатели китайских автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году водители в России поняли — «китайцев» тоже можно покупать. Тем более что других иномарок сейчас, по сути, и не осталось, особенно если говорить о моделях, которые поставляются к нам официальным путем. По итогам прошлого года китайские компании заняли в общей сложности 53% рынка (еще в 2022 году было 32%, а до пандемии — вообще 2,4%). Однако эксперты уверены, что покупать стоит далеко не каждого «китайца». О том, какие авто лучше не приобретать и какие ошибки можно сделать при выборе машины из КНР, — в материале NEWS.ru.

Ошибка № 1. Купить «серый» автомобиль

В 2024 году в России можно приобрести новую китайскую машину как у официального дилера, так и у компании, которая самостоятельно завозит автомобили. Кроме того, нередко машины привозят частные лица, которых в народе обычно называют «перегонщики». У последних автомобили получаются дешевле за счет того, что они проходят таможенную очистку в странах Евразийского экономического союза по более низким таможенным ставкам.

«Схема работает примерно так: в Китае покупается автомобиль, и его привозят, например, в Киргизию. Там местный житель платит таможенные пошлины, но указывает заниженную таможенную стоимость, не €30—40 тысяч, а всего пять тысяч. Соответственно, платежи получаются меньше. Но за счет того, что „растаможка“ была проведена в государстве ЕАЭС, его можно спокойно привозить в Россию, нужно будет заплатить только утилизационный сбор и прочие платежи», — объяснил NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Правда, стоит отметить, что с 1 апреля 2024 года российские власти закрывают эту лазейку — при занижении таможенной стоимости покупателей заставят доплатить разницу.

Все опрошенные NEWS.ru эксперты говорят, что покупка автомобиля, который доставлен к нам в обход официальных дилеров, является большой ошибкой. «Я бы ни в коем случае не покупал так называемую серую машину из Китая. Особенно тех брендов, которые к нам вообще не поставляются. Для них может просто не существовать каталога запчастей. И купить в России детали для таких машин может быть очень сложно. А продавец, который вам продал автомобиль, никакой ответственности нести не будет», — рассказал NEWS.ru редактор журнала «За рулем» автоэксперт Кирилл Милешкин.

При этом иногда покупатели приобретают «серые» автомобили не осознанно, а по ошибке. «Люди часто путают официальных дилеров и неофициальных. Сейчас все дилерские центры отделаны красиво, везде есть яркие вывески. Однако у неофициалов могут продаваться автомобили, которые имеют нерусифицированные мультимедийные системы, весь интерфейс у них может быть на иероглифах», — заметил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И в результате «серые» машины не имеют официальной гарантии, а представительства не работают с подобными авто. «Дилер может пообещать гарантийное обслуживание. Но это не официальная гарантия, а дилерская. То есть техобслуживание вы обязаны будете проходить только у него. И за те деньги, которые он установит. Плюс обращайте внимание на сроки гарантии. Сейчас официалы часто дают пять — семь лет так называемой сервисной поддержки. И они помогут в случае выхода их строя мотора или коробки. А неофициальные дилеры не дают таких гарантий. Поэтому совет: прежде чем купить машину, проверьте на сайте производителя, действительно ли этот автосалон имеет статус официального дилера», — рассказал Юрий Урюков.

Ошибка № 2. Купить машину незнакомого бренда

По подсчетам портала «Китайские автомобили», в России сейчас можно купить 180 различных моделей 46 брендов из КНР. Кроме того, еще более 30 моделей должно появиться в 2024 году.

Однако эксперты рекомендуют 10 раз подумать, прежде чем приобретать модель неизвестного бенда, пусть он даже и имеет в России официальное представительство. «У меня вот нет уверенности, что все компании, которые появились у нас за последние два года, останутся на рынке. Наверняка часть из них уйдет. И покупатель окажется без поддержки. Кроме того, молодые бренды часто имеют проблемы с сервисом и обслуживанием — отсутствуют каталоги запчастей, слишком долгая поставка комплектующих. Причем это может касаться даже расходников. Поэтому совет: откройте топ продаж за прошлый год. Посмотрите, что продается у нас хотя бы несколько месяцев. И ориентируйтесь на эти модели», — говорит Юрий Урюков.

Ошибка № 3. Купить китайский электромобиль или гибрид

В последние месяцы китайские компании все активнее выводят на российский рынок гибриды и электромобили. Однако, приобретая такие автомобили, нужно понимать: технически они гораздо сложнее, чем машины с бензиновыми двигателями. И соответственно, риск столкнуться с проблемами становится больше. «Я бы не покупал что-то очень сложное, например гибрид и электромобиль. Потому что даже у тех машин, которые официально к нам поставляются, могут быть проблемы с сервисным обслуживанием и поиском запчастей», — подчеркнул Кирилл Милешкин.

«Покупать модные китайские электромобили пока еще опасно. Вообще есть большие вопросы к ликвидности электрокаров. Не зря же, например, компания Hertz от них избавляется. Покупая сейчас китайский электрокар — а они стоят немало, — нужно быть готовым к тому, что в итоге через несколько лет вы потеряете прилично», — добавил Юрий Урюков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ошибка № 4. Купить китайский премиум

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, по итогам 2023 года доля премиум-сегмента на рынке России за счет «китайцев» выросла до 10%. При этом на машины «традиционных» брендов из Европы или Японии пришлось только 3%, а вот на китайский премиум — 7% рынка.

Однако эксперты считают, что покупка премиальной машины из Китая — это риск. «Покупатели на вторичном рынке не ценят премиальных китайцев и предпочитают более привычных и знакомых „немцев“ или „японцев“», — уверен Юрий Урюков.

Дело в том, что китайские марки, которые заявляют о своей премиальности, пока не дотягивают до «европейцев». И по уровню отделки, и по качеству материалов, и по настройкам подвески. «Они могут что угодно рассказывать про свой премиум. Но это не премиум. И люди, которые ездили на дорогих машинах, это понимают», — пояснил NEWS.ru редактор «Авто Mail.ru» автоэксперт Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ошибка № 5. Сэкономить на комплектации

Одной из особенностью китайских машин является их богатое оснащение — как правило, даже базовые комплектации имеют все необходимое, включая кондиционер, мультимедийную систему, камеру заднего вида и прочее. Но рекомендуется не смотреть исключительно на базовые версии — часто имеет смысл покупать китайские машины именно в богатых комплектациях.

«Особенностью китайских машин является то, что у них часто маленькая разница в цене между базовой комплектацией и максимальной. У „европейцев“ обычно все „навороты“ стоят очень дорого. А у китайских машин они гораздо дешевле. Разница в цене между комплектациями может быть всего 100 или 200 тысяч. А на эти деньги может быть напихано огромное число всевозможных „плюшек“. А учитывая цену даже в 2 миллиона рублей, получается, что 100 тысяч — это всего 5%», — пояснил Вадим Гагарин.

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