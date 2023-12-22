«Наказывал бы за это»: автоэксперт о выпуске моторного масла «для женщин» Автоэксперт Кубасов раскритиковал появление моторного масла «для женщин»

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Российского производителя, выпустившего моторное масло «для женщин», следовало бы наказать, заявил автоэксперт Алексей Кубасов. В разговоре с «360» он пояснил, что многие женщины разбираются в машинах лучше, чем мужчины, а такой юмор неуместен и некорректен.

Отношение к женским маслам у меня крайне негативное. И я бы как инженер наказывал за это очень сильно. У меня есть большое количество знакомых девушек, которые уверенно эксплуатируют транспортные средства. А одна моя знакомая является участником и победителем международных и российских соревнований, — высказался Кубасов.

Так эксперт отреагировал на выпуск российской компанией моторного масла «для женщин». По своим характеристикам оно ничем не отличается, но содержит на обороте подробную и оскорбительную инструкцию по использованию. В первом пункте говорится «найдите капот» и объясняется, чем он отличается от багажника. Кроме того, там есть надпись, где определитель уровня масла сравнивают с тестом на беременность.

Автоэксперт Александр Носко ранее посоветовал обращать внимание на этикетку при покупке моторного масла. По его словам, невнятный шрифт, откровенные ошибки и нечеткое нанесение должны стать поводом отказаться от покупки.