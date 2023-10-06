Столичным автомобилистам рассказали, когда переходить на зимнюю резину Автоэксперт Хайцеэр: менять шины нужно при отрицательных ночных температурах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менять шины нужно, когда дневные температуры устойчиво перестанут превышать плюс 3–5 градусов, а ночные станут отрицательными, заявил в беседе с «360» вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр. По его словам, дождь со снегом, которые синоптики пообещали москвичам в субботу, 7 октября, являются «кратковременным маневром погоды», и автомобилистам еще рано менять летнюю резину на зимнюю.

Менять резину летнюю на зимнюю категорически рано. Нужно быть умным человеком и просто в какой-то момент не выехать из дома, выехать чуть позже, после заморозков, для того, чтобы не попасть на первый ледок. Но менять резину преждевременно, — посоветовал эксперт.

Хайцеэр пояснил, что зимние покрышки мягче летних, и если при минусовых температурах они сохраняют сцепные свойства, то при плюсе быстрее стираются и теряют тормозные качества. Он также добавил, что вслед за похолоданием в Москву еще достаточно надолго вернутся плюсовые температуры.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что с 7 по 9 октября в Москве ночью возможны слабые отрицательные температуры. По ее словам, вероятность снегопада оценивается в 12–14%. В последующие дни эксперт спрогнозировала возвращение тепла.