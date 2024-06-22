Как пользоваться кондиционером в автомобиле летом, чтобы он не ломался

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В жаркий день водители понимают, что автомобильный кондиционер является одним из лучших изобретений человечества. Однако он может сломаться. И часто это происходит именно летом, когда прохлада нужна больше всего. О том, как продлить жизнь кондиционеру, — в материале NEWS.ru.

Фреон ушел и не вернулся

Автомобильный кондиционер — довольно сложный по своей конструкции прибор. Он имеет такие составляющие, как компрессор, конденсатор, испаритель, плюс в его системе есть газ фреон-134 (или фреон-134a, фреон-R134a). В теории каждый из элементов этой системы может работать долгие годы, не требуя внимания со стороны человека. Однако в реальности кондиционеры ломаются. И практика показывает, что неприятности могут возникнуть на 7–10-летних автомобилях.

Часто можно услышать, что кондиционер прекратил работать, потому что «фреон закончился». Но эта фраза не совсем корректна. «Закончиться» фреон не может, так как при работе кондиционера он не тратится, как бензин. Если фреон внезапно пропал, то значит, в системе есть протечка.

Поэтому при ремонте кондиционера необходимо сначала закачать специальный газ с цветными маркерами — они и покажут, откуда уходит фреон. Если протечка минимальна, а ремонт стоит дорого, то иногда имеет смысл просто добавить в систему фреон вместе со специальным маслом (эта процедура стоит 2–6 тыс. рублей в зависимости от сервиса). Фреон в этом случае будет постепенно уходить из системы, но на один или два летних сезона его может хватить.

Включайте кондиционер даже зимой

Есть несколько лайфхаков, которые позволят продлить жизнь кондиционеру. Например, «кондеем» следует пользоваться не только жарким летом, но и холодной зимой. Даже в феврале его стоит время от времени включать — это заставит газ и масло в системе циркулировать. А благодаря последнему не возникнут очаги коррозии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Считается, что кондиционер зимой надо включать хотя бы раз в неделю на 15–20 минут. Делать это надо не на парковке рано утром, а уже во время поездки, когда полностью прогревается салон, двигатель и все элементы автомобиля.

А еще рекомендуется выключать режим охлаждения у кондиционера за 2-3 минуты до остановки. При этом вентилятор должен быть по-прежнему включен. Благодаря этому воздух в системе кондиционирования быстро высохнет и не образуется конденсат. А ведь именно последний является главной причиной возникновения плесени в воздуховодах.

Кстати, если бактерии в кондиционере все-таки появились — а понять это можно по запаху гнили при включении вентиляции, — то необходимо немедленно провести профилактические работы. Для очистки системы используют химические вещества (они продаются в аэрозольных баллончиках в автомагазинах или на заправках). Если у вас нет опыта в проведении подобных работ, то можно заехать на сервис или автомойку, где мастера проведут антибактериальную обработку системы (цена: 1500–2500 рублей).

Радиатор надо чистить

Продлит жизнь кондиционеру регулярное обслуживание и чистка радиатора. По словам мастеров, лучше всего радиатор кондиционера очищать ежегодно. Ну или хотя бы раз в два года. Но не реже. В противном случае его соты забиваются грязью, пылью и пухом, причем так, что потом его уже не отмыть. И если грязь прилипла, то при промывке радиатор может просто сломаться.

Также раз в несколько лет лучше менять фильтр осушителя — это небольшое устройство с силикагелем, который должен впитывать излишнюю влагу из системы. Сами производители считают, что одного фильтра осушителя хватит на весь срок службы автомобиля. Однако мастера рекомендуют их менять хотя бы раз в пять лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ехать в машине, если сломался кондиционер

Поломка кондиционера — вещь неприятная. Но все же не смертельная. Не забывайте, что до сих пор можно купить новый автомобиль без кондиционера, а лет сорок назад таковых было большинство.

Если сломался кондиционер, то можно ехать с открытыми окнами — тут важно, чтобы вас не продуло. Еще один дедовский лайфхак — использовать влажные тряпки. Смочите ткань и прикрепите ее на окна или накиньте на воздуховоды.

А еще можно приобрести автомобильные вентиляторы — на маркетплейсах есть большой выбор подобной продукции. Имеются небольшие устройства, которые работают от прикуривателя или батареек. А есть серьезные переносные климатические системы, которые обладают не только вентилятором, но и устройством по увлажнению воздуха. Такие системы можно подключить к прикуривателю или UBS-разъему и установить на пол или на второй ряд сидений.

А еще при сломанном кондиционере рекомендуется особое внимание уделить правильному питанию и одежде. Шею и кисти рук ничего не должно сжимать (снять галстук, расстегнуть пуговицы у рубашки).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюс нужно много пить — летом важно не допустить обезвоживания организма. Причем употреблять надо не газировку, энергетики или кофе, а простую воду, натуральные морсы, черный или зеленый чай, кисломолочные продукты. Также лучше воздержаться от употребления жирной пищи. Вместо куска мяса или пельменей лучше перекусить овощными салатами, легким супом или фруктами.

Ну а если во время поездки вы почувствовали себя «не так, как обычно» (например, появилась вялость или непонятное возбуждение, головокружение, головная боль), то, возможно, речь идет о тепловом ударе. В этом случае надо остановиться на обочине, выйти из машины и присесть или даже прилечь где-нибудь в тени.

При этом снимите с себя всю лишнюю одежду, разуйтесь, попейте воды. А еще лучше смочите кусок ткани и положите себе на голову. И не курите! Это может только навредить. Если через 10–15 минут вам не стало лучше, то не геройствуйте — вызывайте скорую помощь.

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