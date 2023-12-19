Hyundai продаст завод в РФ: кому он достанется и что будет с ремонтом авто Автомобильный эксперт Моженков: Hyundai захочет вернуться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корейский концерн Hyundai принял решение продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге. В заявлении компании говорится, что решение уже утверждено на совете директоров и новым собственником предприятия станет ООО «Арт-Финанс». Что будут выпускать на заводе Hyundai и как теперь россиянам ремонтировать свои автомобили этой марки — в материале NEWS.ru.

Кому достанется завод Hyundai

Новым собственником завода станет ООО «Арт-Финанс», которое связано с российским автодилером «Авилон». Южнокорейское издание The Chosun Ilbo уверяет, что предприятие было продано за 140 тыс. вон (около 10 тыс. руб.), а реальная стоимость предприятия — около 19,1 млрд руб. По данным Reuters, сумма была еще меньше — около 7 тыс. руб.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков считает, что Hyundai, как и другие мировые компании, не хотел уходить из России.

«Но под жестким напором твердолобых политиков их просто заставляют. В ближайшее время не вернутся, потому что пришли китайские товарищи и плотно сидят. Пусть забудут о российском рынке, будут вспоминать, как продавали десятки тысяч автомобилей, зарабатывали миллиарды. А теперь все. Сейчас лидер мирового автопрома — Китай. Hyundai захочет вернуться, и если такое будет через 15–20 лет, то вход будет очень дорогой», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Моженков.

У ООО «Арт-Финанс» уже есть завод в Калуге, где ранее собирали Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Пока возможности предприятия не используются. Предполагается, что в 2024 году там могут начать сборку кроссоверов марки Chery, однако пока никто не подтвердил эту информацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Алматы, Казахстан / Завод Hyundai

Что ждет владельцев Hyundai и Kia в России

На данный момент автомобильные компании Hyundai и Kia официально не объявили о полном уходе с российского авторынка, как это ранее сделали некоторые другие концерны. «Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов», — сказано в официальном заявлении концерна.

Дилеры, к которым обратился редактор NEWS.ru, заверили, что переживать по поводу продажи завода не стоит. Центры Hyundai продолжат поддерживать гарантийные обязательства и проводить техобслуживание машин.

«В отличие от некоторых других брендов производитель у нас не забрал программного обеспечения и прочую инфраструктуру для работы. Поэтому мы точно так же будем обслуживать клиентов, как и раньше. Хотя иногда сроки ремонта могут затянуться. Раньше у нас был большой склад и даже в сложных случаях мы могли быстро привести запчасти. Сейчас логистика стала дольше. Но это если говорить о сервисе. А вот официальных поставок машин у нас давно уже нет», — пояснил NEWS.ru руководитель одного из автосалонов Hyundai в столице.

Hyundai Motor впервые задумался о продаже завода в октябре 2022-го. В сентябре 2023 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятие купит российская компания.

«Hyundai давал пятилетнюю гарантию. Так что еще, возможно, два-три года она будет действовать на новые машины и новый приобретатель будет оказывать эти услуги. Я думаю, собственник, который приобретает эти активы, уже имеет бизнес-план», — считает Моженков.

Что стало с другими крупными автомобильными заводами в России

Renault

Предприятие в Москве могло выпускать до 180 тыс. автомобилей в год. На этом заводе производили Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano. В мае 2022 года французы объявили, что они полностью уходят из России и продают не только завод в Москве, но и свою долю в «АвтоВАЗе».

Новым владельцем завода Renault стало правительство Москвы, которое организовало там сборку моделей марки «Москвич». 23 ноября 2022 года начался выпуск кроссовера «Москвич 3» на базе китайского JAC JS4. В настоящий момент в столице выпускают также лифтбек «Москвич 6». План на 2024 год — 100 тыс., а с 2025 года обещают выпускать 120 тыс. «Москвичей» ежегодно.

Nissan

Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге выпускало японские кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Потенциальная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. В ноябре 2022 года Nissan ушел из России, и собственником предприятия стал «АвтоВАЗ». Предполагалось, что уже летом 2023-го в Петербурге начнут собирать кроссоверы Lada X-Cross 5 (немного переделанный китайский FAW Bestune T77). Однако дальше сборки первой партии дело не пошло.

Toyota

Toyota ушла из России в сентябре 2022 года и передала свой завод в Петербурге ФГУП «НАМИ» (ранее там собирали Toyota Camry и RAV4). Заявлено, что на предприятии, которое может выпускать до 100 тыс. современных седанов и кроссоверов ежегодно, будут делать тяжелые полноприводные грузовые автомобили БАЗ-S36A11. Через несколько лет именно здесь хотят наладить выпуск электромобиля E-Neva.

Volkswagen

Volkswagen, как и корейская Hyundai, максимально оттягивал уход с российского рынка. Однако в мае 2023 года было объявлено, что завод компании в Калуге был продан «Авилону». Пока предприятие простаивает.

Mercedes-Benz

На заводе Mercedes-Benz делали седаны Е-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS. После того как немецкая компания ушла из России, завод в подмосковном индустриальном парке «Есипово» достался компании «Автодом». О том, будут ли вместо «Мерседесов» собирать какие-то новые модели, пока не известно.

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