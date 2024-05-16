«Государственная промоакция»: автоэксперт о поставках Aurus в Китай Автоэксперт Зенкевич не исключил интерес жителей Китая к российскому Aurus

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS.ru не исключил, что жители Китая могут заинтересоваться автомобилями российского производства Aurus. По его словам, продажа отечественных машин в КНР станет в большей степени государственной промоакцией, чем созданием конкуренции на китайском рынке.

В России на него заказы есть, значит, будут и в Китае. Я думаю, ради некой пиар-кампании Aurus даже будет стоить дешевле, чем у нас. Все возможно, но их Hongqi тоже достаточно серьезные машины. Это не будет называться конкуренцией, скорее государственная промоакция, что российские автомобили ездят по Китаю, — пояснил автоэксперт.

Зенкевич напомнил, что в свое время на Mercedes 600 с левым рулем в Японии наблюдался спрос. Автомобиль пользовался уважением и почетом среди определенного круга лиц. По словам эксперта, такая же ситуация может сложиться с Aurus, если их начнут поставлять в Китай. Кроме того, как считает Зенкевич, российский автомобиль занимает достойную позицию в своем классе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин использовал Aurus для поездок по Пекину в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания. Машину с российским лидером сопровождала китайская полиция и кортеж из мотоциклов.