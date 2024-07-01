Финансист рассказал, кому по новым требованиям могут отказать в автокредите Финансист Бархота: должникам могут отказывать в автокредитах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля должникам могут начать отказывать в автокредитах, рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, банки в России ужесточат требования к выдаче автокредитов из-за трансформации рынка авто.

Эксперт отметил, что раньше регуляторы не обращали внимание на такого рода кредиты, поскольку считалось, что это не такой большой сегмент, как ипотека или кредиты наличными. Теперь же банки начнут страховаться. Вероятно, что заемщику, у которого есть долги, предложат найти поручителей для того, чтобы взять кредит на автомобиль премиум-класса или же попросят обеспечить дополнительный залог.

То есть в залоге будет не только премиальный автомобиль, но, например, какое-то недвижимое имущество заемщика. Поэтому возможности будут всегда. Другое дело — будет ли согласен на такие условия сам заемщик, — добавил эксперт.

Ужесточение условий может привести к тому, что люди начнут искать автомобили на вторичном рынке или оформлять лизинг, подчеркнул финансист. Кроме того, клиенты могут мигрировать в сегмент кредитов наличными, подытожил Бархота.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые исключают из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов полис ОСАГО. Нормы также позволяют по заявлению владельца снимать угнанный или похищенный автомобиль с регистрации в ГИБДД.