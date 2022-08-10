Представленные в РФ автобренды из Китая вынуждены ограничивать работу заводов в России и Белоруссии, что сказывается и на планах продаж, рассказали NEWS.ru источники в представительствах нескольких производителей. Завод Geely в Белоруссии вовсе оказался под угрозой закрытия. Причиной ограничений становится опасение санкций со стороны западных стран. Рынки западной Европы и Америки остаются основными для ведущих китайских марок, несмотря на то, что россияне готовы покупать все больше автомобилей из КНР.
Как стало известно NEWS.ru, квотируются как поставки в Россию как готовых автомобилей, так и комплектующих. Об этом рассказали источники в российских представительствах Haval и Geely.
Мы могли бы продавать значительно больше — спрос есть, — говорит, в частности, сотрудник Haval, — Но комплектующие для сборки автомобилей поступают в ограниченном головным подразделением количестве, поэтому машин выпускается заметно меньше, чем требуется рынку.
В головном офисе Geely в Китае всерьез рассматривают возможность остановки завода в Белоруссии, сообщил один из собеседников. Пока никаких распоряжений в российское подразделение «Джили-Моторс» не поступило, но, по словам сотрудника российского офиса, решение может быть принято в любой момент — китайские кураторы активно обсуждают такой вариант. Одновременно с этим белорусские дилеры нередко отказываются продавать автомобили Geely россиянам.
NEWS.ru запросил официальные комментарии по поводу сложившейся ситуации в российских офисах Geely и Haval. В Geely воздержались комментировать эту тему, ответа от Haval к моменту публикации не поступило. По телефону горячей линии Haval сообщили, что поставки комплектующих в Россию идут в штатном режиме, а по наращиванию [производства автомобилей в России] информации нет.
Ставки высоки
Причиной осторожности китайцев становится желание всех ведущих автопроизводителей в ближайшие пару-тройку лет закрепиться на западных рынках. Если раньше движение китайских автобрендов в Европу напоминало робкие попытки привлечь к себе хоть какое-нибудь внимание, теперь наблюдается массированная экспансия с серьезной поддержкой на государственном уровне.
Примеров этому множество. Холдинг Geely владеет также брендами Volvo, Polestar, Lynk&Co, Lotus и LEVC, а также выпускает электромобили Geometry и Zeekr. Все эти марки активно продвигаются в Европе и Америке, принося в общую казну концерна, реализовавшего в прошлом году 2,2 млн автомобилей (+5% к 2020 г.), порядка 40% прибыли. Кроме того, материнская структура Zhejiang Geely Holding Group владеет 50% Smart Automobile — совместного предприятия, созданного в содружестве с Mercedes-Benz AG для производства в Китае и продажи по всему миру автомобилей Smart. Первое детище этого партнерства — кроссовер #1 должен появиться в Европе ближе к концу года.
Также вскоре должен состояться запуск нового бренда Radar. Это будут электромобили для активного отдыха. Первая модель — пикап R6 построен на той же платформе Geely SEA, что и Smart #1. А корни этой платформы уходят в европейский центр исследований и разработок Volvo.
Концерн BYD также энергично стремится расширить свой европейский плацдарм. После начала продаж в Норвегии в прошлом году, осенью дилерские центры марки откроются в Нидерландах, Швеции и Германии. Пока речь идет только об одной модели — кроссовере Tang, довольно тепло встреченном в Скандинавии. Но в перспективе модельный ряд будет расширен. В первой половине 2022 г. BYD изготовил более 640 000 «электричек» , опередил Tesla по объемам продаж и вышел на первое место в мире среди производителей электромобилей.
Great Wall Motor открыла свою европейскую штаб-квартиру в Мюнхене в октябре 2021 года. Именно там сосредоточены функции НИОКР, продаж и управления. Ожидается, что в этом году команда GWM в Мюнхене вырастет до 300 сотрудников. Два бренда: Wey с подключаемым гибридом премиум-сегмента Wey Coffee 01 и Ora с полностью электрическим компактным автомобилем масс-маркета Ora Cat поступят в продажу в Германии опять же в конце этого года. После чего разойдутся по всему Старому Свету.
В четвертом квартале автопроизводитель MG, когда-то бывший исконно британским, а ныне принадлежащий крупнейшему китайскому автомобилестроительному концерну SAIC, планирует запустить в Европе еще один электромобиль — MG 4. Причем модель, базирующаяся на новой архитектуре SAIC, так называемой «Модульной масштабируемой платформе» (MSP) намеревается вступить в прямую конкуренцию с VW ID3. Формально MG присутствует в Европе с 2019 года, продажи начались в 2020 г. В линейку входят четыре модели: два электрических кроссовера ZS EV и Marvel R Electric, подключаемый гибрид EHS и электрический универсал MG 5 Electric.
Ожидается, что в 2022 году китайские марки в Европе впервые достигнут шестизначных показателей продаж. Консалтинговое агентство Inovev насчитало 75 000 регистраций новых легковых автомобилей в первой половине года и прогнозирует выход на 150 тыс. шт. к его окончанию. В 2021 году количество проданных автомобилей составило 80 000. То есть рост будет почти двукратный.
По мнению аналитиков Inovev, самым сильным брендом является MG Motors. Его флагманский электрическим кроссовер ZS EV легко перемахнул отметку в 5 тыс. шт. А в целом бренд реализовал в 2021 г. почти 22 тыс. машин. Кроме того, в Европе, помимо уже названных, представлены Aiways, Nio, Dongfeng, JAC, BYD, Hongqi (премиальный бренд у нас известной FAW), BAIC, Xpeng и Maxus.
В России в прошлом году было продано 115,7 тыс. авто китайский марок. Самым популярным стал Haval (39 тыс. ед.) — марка GWM, которую в Европе практически никто не знает, что отчасти защищает холдинг от вероятных вопросов и позволяет без особых проблем вести операционную деятельность в России. Далее Chery (37 тыс. ед.) — в мировом масштабе довольно скромный по объемам производитель, который вряд ли спровоцирует к себе сильное внимание работой на российском рынке. Замыкает тройку лидеров Geely (24,6 тыс. ед.).
115,7 тыс. шт. — это тоже почти двукратный рост к уровню 2020 г., но сама емкость российского сегмента по сравнению с ЕС заметно ниже. Поэтому для производителей он менее привлекателен, чем европейский.
Те же компоненты
Второй важнейший фактор, способный внести коррективы в планы китайских компаний — комплектующие. Стремясь вывести свою продукцию на наиболее прибыльные мировые рынки, китайские автомобилестроители наладили тесное взаимодействие с глобальными поставщиками. Теперь они получают высокотехнологичные узлы и агрегаты у тех же компаний, что и классические европейские, американские, японские автобренды.
Geely помимо платформы SEA при участии шведских специалистов разработала еще и платформу BMA для автомобилей малого и особо малого классов. Не без них произошло создание новой линейки турбомоторов, являющихся, по сути, продвинутой модификацией серии Volvo Drive-E. Сцепление для роботизированной «коробки» поставляет немецкий Luk. 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» — Aisin TG-81SC. Такой же стоит, например, и на Toyota Camry. Подключение полного привода осуществляется электромагнитной муфтой семейства NexTrac от американцев BorgWarner.
Помимо Geely АКПП Aisin и муфты BorgWarner ставятся на машины FAW, JAC, GAC, Chery, Changan и т. д. Мосты, в частности, электропортальные для новых электромобилей приобретаются у Schaeffler, ZF и Allison.
Все эти производители автокомпонентов вынуждены, так или иначе, поддерживать введенные в отношении России санкции, ограничивая доступ своей продукции на рынок РФ. В том числе и после ее установки на новые автомобили. Поэтому вопрос поставок может встать довольно остро — они могут элементарно отказать в предоставлении комплектующих партнеру, продающему свои машины в нашу страну.
Прецедент имеется: МАЗ, формируя свою линейку электротранспорта после введения санкций в 2020 г. вдруг оказался без передовых электропортальных мостов ZF и вынужден был срочно искать замену. В итоге программа была сорвана, а производитель в своих изысканиях отброшен на несколько лет назад.
Китайцам эта история хорошо знакома и по словам сотрудника «Джили Моторс» памятна — Geely собирается неподалеку. Естественно, руководители концерна, а так же конкурирующих организаций сделали из нее выводы. И даже если они найдут альтернативу мостам, последнее поколение системы ESP выпускает только компания Bosch, так же втянутая в санкционную историю.
Сложно будет найти альтернативу роботизированным преселективным трансмиссиям с двумя сцеплениями Getrag, компонентам двигателя Federal Mogul (целая россыпь специализированных брендов) и Borg Warner, турбинам Honeywell и т. д. Да и зачем их искать, когда можно тем или иным образом, не нарушая санкций и не привлекая к себе досужего внимания, продавать свои машины в России, например, под отдельным брендом (GWM и Haval). Или мелкими, не систематизированными, как бы случайно попадающими в страну партиями.
Китайский бизнес любит тишину
Представитель российского офиса Haval подчеркивает: намерения покидать российский рынок ни у кого из китайских автомобилестроителей, по крайней мере, пока нет. Но нет и энтузиазма для развития активной деятельности и тем более замещения ушедших европейских и американских коллег. Они предпочтут остаться в тени, не привлекая к себе внимания, и ориентируясь на более богатый и перспективный европейский рынок. После которого, наверняка, последует Северная Америка.