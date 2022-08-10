Если друг отказался вдруг: автобренды из Китая квотируют поставки в Россию Популярные у россиян китайские автопроизводители не планируют наращивать планы продаж в РФ из-за риска попасть под международные санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представленные в РФ автобренды из Китая вынуждены ограничивать работу заводов в России и Белоруссии, что сказывается и на планах продаж, рассказали NEWS.ru источники в представительствах нескольких производителей. Завод Geely в Белоруссии вовсе оказался под угрозой закрытия. Причиной ограничений становится опасение санкций со стороны западных стран. Рынки западной Европы и Америки остаются основными для ведущих китайских марок, несмотря на то, что россияне готовы покупать все больше автомобилей из КНР.

Как стало известно NEWS.ru, квотируются как поставки в Россию как готовых автомобилей, так и комплектующих. Об этом рассказали источники в российских представительствах Haval и Geely.

Мы могли бы продавать значительно больше — спрос есть, — говорит, в частности, сотрудник Haval, — Но комплектующие для сборки автомобилей поступают в ограниченном головным подразделением количестве, поэтому машин выпускается заметно меньше, чем требуется рынку.

В головном офисе Geely в Китае всерьез рассматривают возможность остановки завода в Белоруссии, сообщил один из собеседников. Пока никаких распоряжений в российское подразделение «Джили-Моторс» не поступило, но, по словам сотрудника российского офиса, решение может быть принято в любой момент — китайские кураторы активно обсуждают такой вариант. Одновременно с этим белорусские дилеры нередко отказываются продавать автомобили Geely россиянам.

NEWS.ru запросил официальные комментарии по поводу сложившейся ситуации в российских офисах Geely и Haval. В Geely воздержались комментировать эту тему, ответа от Haval к моменту публикации не поступило. По телефону горячей линии Haval сообщили, что поставки комплектующих в Россию идут в штатном режиме, а по наращиванию [производства автомобилей в России] информации нет.

Ставки высоки

Причиной осторожности китайцев становится желание всех ведущих автопроизводителей в ближайшие пару-тройку лет закрепиться на западных рынках. Если раньше движение китайских автобрендов в Европу напоминало робкие попытки привлечь к себе хоть какое-нибудь внимание, теперь наблюдается массированная экспансия с серьезной поддержкой на государственном уровне.

Примеров этому множество. Холдинг Geely владеет также брендами Volvo, Polestar, Lynk&Co, Lotus и LEVC, а также выпускает электромобили Geometry и Zeekr. Все эти марки активно продвигаются в Европе и Америке, принося в общую казну концерна, реализовавшего в прошлом году 2,2 млн автомобилей (+5% к 2020 г.), порядка 40% прибыли. Кроме того, материнская структура Zhejiang Geely Holding Group владеет 50% Smart Automobile — совместного предприятия, созданного в содружестве с Mercedes-Benz AG для производства в Китае и продажи по всему миру автомобилей Smart. Первое детище этого партнерства — кроссовер #1 должен появиться в Европе ближе к концу года.

Также вскоре должен состояться запуск нового бренда Radar. Это будут электромобили для активного отдыха. Первая модель — пикап R6 построен на той же платформе Geely SEA, что и Smart #1. А корни этой платформы уходят в европейский центр исследований и разработок Volvo.

Фото: Пресс-служба Smart smart #1

Концерн BYD также энергично стремится расширить свой европейский плацдарм. После начала продаж в Норвегии в прошлом году, осенью дилерские центры марки откроются в Нидерландах, Швеции и Германии. Пока речь идет только об одной модели — кроссовере Tang, довольно тепло встреченном в Скандинавии. Но в перспективе модельный ряд будет расширен. В первой половине 2022 г. BYD изготовил более 640 000 «электричек» , опередил Tesla по объемам продаж и вышел на первое место в мире среди производителей электромобилей.

Great Wall Motor открыла свою европейскую штаб-квартиру в Мюнхене в октябре 2021 года. Именно там сосредоточены функции НИОКР, продаж и управления. Ожидается, что в этом году команда GWM в Мюнхене вырастет до 300 сотрудников. Два бренда: Wey с подключаемым гибридом премиум-сегмента Wey Coffee 01 и Ora с полностью электрическим компактным автомобилем масс-маркета Ora Cat поступят в продажу в Германии опять же в конце этого года. После чего разойдутся по всему Старому Свету.

В четвертом квартале автопроизводитель MG, когда-то бывший исконно британским, а ныне принадлежащий крупнейшему китайскому автомобилестроительному концерну SAIC, планирует запустить в Европе еще один электромобиль — MG 4. Причем модель, базирующаяся на новой архитектуре SAIC, так называемой «Модульной масштабируемой платформе» (MSP) намеревается вступить в прямую конкуренцию с VW ID3. Формально MG присутствует в Европе с 2019 года, продажи начались в 2020 г. В линейку входят четыре модели: два электрических кроссовера ZS EV и Marvel R Electric, подключаемый гибрид EHS и электрический универсал MG 5 Electric.

Ожидается, что в 2022 году китайские марки в Европе впервые достигнут шестизначных показателей продаж. Консалтинговое агентство Inovev насчитало 75 000 регистраций новых легковых автомобилей в первой половине года и прогнозирует выход на 150 тыс. шт. к его окончанию. В 2021 году количество проданных автомобилей составило 80 000. То есть рост будет почти двукратный.

Фото: Пресс-служба MG Motors MG 5 Electric

По мнению аналитиков Inovev, самым сильным брендом является MG Motors. Его флагманский электрическим кроссовер ZS EV легко перемахнул отметку в 5 тыс. шт. А в целом бренд реализовал в 2021 г. почти 22 тыс. машин. Кроме того, в Европе, помимо уже названных, представлены Aiways, Nio, Dongfeng, JAC, BYD, Hongqi (премиальный бренд у нас известной FAW), BAIC, Xpeng и Maxus.

В России в прошлом году было продано 115,7 тыс. авто китайский марок. Самым популярным стал Haval (39 тыс. ед.) — марка GWM, которую в Европе практически никто не знает, что отчасти защищает холдинг от вероятных вопросов и позволяет без особых проблем вести операционную деятельность в России. Далее Chery (37 тыс. ед.) — в мировом масштабе довольно скромный по объемам производитель, который вряд ли спровоцирует к себе сильное внимание работой на российском рынке. Замыкает тройку лидеров Geely (24,6 тыс. ед.).

115,7 тыс. шт. — это тоже почти двукратный рост к уровню 2020 г., но сама емкость российского сегмента по сравнению с ЕС заметно ниже. Поэтому для производителей он менее привлекателен, чем европейский.

Те же компоненты

Второй важнейший фактор, способный внести коррективы в планы китайских компаний — комплектующие. Стремясь вывести свою продукцию на наиболее прибыльные мировые рынки, китайские автомобилестроители наладили тесное взаимодействие с глобальными поставщиками. Теперь они получают высокотехнологичные узлы и агрегаты у тех же компаний, что и классические европейские, американские, японские автобренды.

Geely помимо платформы SEA при участии шведских специалистов разработала еще и платформу BMA для автомобилей малого и особо малого классов. Не без них произошло создание новой линейки турбомоторов, являющихся, по сути, продвинутой модификацией серии Volvo Drive-E. Сцепление для роботизированной «коробки» поставляет немецкий Luk. 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» — Aisin TG-81SC. Такой же стоит, например, и на Toyota Camry. Подключение полного привода осуществляется электромагнитной муфтой семейства NexTrac от американцев BorgWarner.

Помимо Geely АКПП Aisin и муфты BorgWarner ставятся на машины FAW, JAC, GAC, Chery, Changan и т. д. Мосты, в частности, электропортальные для новых электромобилей приобретаются у Schaeffler, ZF и Allison.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все эти производители автокомпонентов вынуждены, так или иначе, поддерживать введенные в отношении России санкции, ограничивая доступ своей продукции на рынок РФ. В том числе и после ее установки на новые автомобили. Поэтому вопрос поставок может встать довольно остро — они могут элементарно отказать в предоставлении комплектующих партнеру, продающему свои машины в нашу страну.

Прецедент имеется: МАЗ, формируя свою линейку электротранспорта после введения санкций в 2020 г. вдруг оказался без передовых электропортальных мостов ZF и вынужден был срочно искать замену. В итоге программа была сорвана, а производитель в своих изысканиях отброшен на несколько лет назад.

Китайцам эта история хорошо знакома и по словам сотрудника «Джили Моторс» памятна — Geely собирается неподалеку. Естественно, руководители концерна, а так же конкурирующих организаций сделали из нее выводы. И даже если они найдут альтернативу мостам, последнее поколение системы ESP выпускает только компания Bosch, так же втянутая в санкционную историю.

Сложно будет найти альтернативу роботизированным преселективным трансмиссиям с двумя сцеплениями Getrag, компонентам двигателя Federal Mogul (целая россыпь специализированных брендов) и Borg Warner, турбинам Honeywell и т. д. Да и зачем их искать, когда можно тем или иным образом, не нарушая санкций и не привлекая к себе досужего внимания, продавать свои машины в России, например, под отдельным брендом (GWM и Haval). Или мелкими, не систематизированными, как бы случайно попадающими в страну партиями.

Китайский бизнес любит тишину

Представитель российского офиса Haval подчеркивает: намерения покидать российский рынок ни у кого из китайских автомобилестроителей, по крайней мере, пока нет. Но нет и энтузиазма для развития активной деятельности и тем более замещения ушедших европейских и американских коллег. Они предпочтут остаться в тени, не привлекая к себе внимания, и ориентируясь на более богатый и перспективный европейский рынок. После которого, наверняка, последует Северная Америка.