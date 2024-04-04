Эксперт назвал машину, на которую была самая большая скидка в начале года Автоэксперт Медведев: на «Москвич 3» была самая большая скидка в начале года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль «Москвич 3»

В феврале-марте 2024 года скидка на кроссоверы «Москвич 3» достигла рекордных значений на автомобильном рынке, рассказал в разговоре с NEWS.ru автоэксперт и автор Telegram-канала «Запах новой шины» Михаил Медведев. По его словам, новые машины можно было купить за 1,6 млн рублей.

Изначально слишком дорогие кроссоверы «Москвич 3» рынок принял неохотно. Чтобы избавиться от склада, «Москвичу» пришлось сильно понижать цены. В феврале-марте на эти кроссоверы была самая большая на рынке скидка. Автомобиль без пробега 2023 года можно было купить примерно за 1,6 миллиона [рублей], — заявил Медведев.

Он рассказал, что компания продлила дисконт и на апрель. Однако скидка вскоре закончится вместе с доступными в продаже машинами, добавил эксперт. После этого, подчеркнул Медведев, стоимость «Москвичей» снова начнет расти.

Это касается и «Москвича», и всего рынка в целом. Учитывая вступивший в силу 1 апреля запрет на серую растаможку, цены на машины, скорее всего, продолжат расти, — резюмировал специалист.

Ранее в продаже в России появился конкурент Lada Largus — Renault/Dacia Lodgy. Автомобиль представляет собой однообъемник с передним приводом, который при относительно небольших габаритах имеет просторный салон. Цена на эти модели начинается от 2,7 млн рублей.