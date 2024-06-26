Депутат Госсовета РТ указал на экспансию китайского автопрома на рынок РФ Депутат Госсовета РТ Нигматулин: Россия столкнулась с экспансией автопрома КНР

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Россия столкнулась с экспансией автопрома из КНР, поскольку не может получить технологии китайского рынка, заявил в беседе с порталом «Ридус» член комитета Государственного совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Руслан Нигматулин. По его словам, стране необходимо переходить к поддержке производства комплектующих.

Нужно также дальше идти в локализацию комплектующих, инвесторов привлекать именно в эту сферу, а не для производства автомобилей целиком, если мы проблему их дефицита уже решили, — уточнил Нигматулин.

Парламентарий также выступил за то, чтобы создать в России систему, в рамках которой КамАЗ, АвтоВАЗ и другие предприятия могли бы приобрести на местном рынке любую требуемую деталь. Он добавил, что в стране есть масса компаний, которые желают выступить в качестве производителей такой продукции или запустить собственную марку.

Но в то же время организации могут столкнуться с проблемами при покупке станков и прочего оборудования. Тогда им придется брать кредит под высокий процент, заключил Нигматулин.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заметил, что российский и китайский автопром находятся в неравных условиях из-за того, что иностранные поставщики имеют больше преимуществ. В их числе Соколов назвал низкую ключевую ставку в КНР, а также отсутствие санкций.