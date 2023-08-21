Цена на новый ключ от BMW взлетела до 1 млн рублей на фоне отключения от ПО Директор «Кинг-авто» Гульчин: за новый ключ от BMW дилеры просят 1 млн рублей

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

За новый ключ от BMW дилеры могут просить 1 млн рублей, заявил NEWS.ru спикер генеральный директор автосервиса «Кинг-Авто» Евгений Гульчин. По его словам, это связано с отключением от официального программного обеспечения и адаптацией сервисов к новым условиям.

Сейчас самый сложный период. Пока сервисы еще не адаптировались, <...> не научились жить без официального ПО. <...> Ко мне буквально на прошлой неделе обращался владелец кроссовера BMW, который потерял ключ. В Санкт-Петербурге один из дилеров запросил за новый ключ 500 тыс. руб. Другой — 1 млн рублей. Вся машина стоит 10 млн руб., и за один только ключ просят 10% от ее стоимости!, — сказал Гульчин.

Он отметил, что эта ситуация носит временный характер и вскоре появятся новые программы. Гульчин заверил, что в настоящее время проблем с ключами для массовых моделей Volkswagen, Skoda или Audi нет и не будет.

Ранее немецкие автопроизводители BMW и Audi отключили своих российских дилеров от программного обеспечения. Это означает, что владельцам автомобилей этих марок больше не доступна история техобслуживания и обновление компонентов.

В «БорисХофе», самом большом в России дилерском центре BMW, отметили, что владельцы таких автомобилей не смогут теперь создавать дубликаты ключей и могут столкнуться с другими сложностями. Сотрудник службы техобслуживания отметил, что неясно, смогут ли дилеры диагностировать машины. В другом крупном центре, «Автодоме», сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляют через «дополнительные резервные каналы». Владельцы автомобилей BMW уже получили сообщения об отключении программного обеспечения.