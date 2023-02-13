Большинство жителей городов-миллионеров считают электробусы неэкологичными Опрос: 65% жителей городов-миллионников говорят о негативном влиянии электробусов на окружающую среду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети жителей крупных российских городов не видят сильной разницы в экологичности электробусов и бензинового или дизельного общественного транспорта. Об этом стало известно из опроса, данные которого приводит Аналитический центр НАФИ. Опрос провели среди жителей городов-миллионников старше 18 лет.

Для большинства опрошенных вклад в загрязнение воздуха автобусом, работающим на электродвигателе, почти равен аналогичному влиянию автобуса, работающего на дизеле или бензине. Так, 65% жителей городов-миллионников говорят о том, что электробусы оказывают негативное влияние на окружающую среду. Для сравнения: о негативном влиянии бензинового и дизельного транспорта говорят 68% опрошенных. О грузовых автомобилях говорят 74%, — отмечают исследователи.

Причиной таких ответов аналитики называют неосведомленность россиян о высоком уровне экологичности электробусов.

Также, по мнению большинства россиян, живущих в городах-миллионниках, состояние воздуха и атмосферы в городах их проживания является удовлетворительным (58%). При этом жители Москвы вдвое чаще оценивают состояние воздуха как хорошее (21% против 11% среди жителей других городов). О положительных изменениях состояния воздуха и атмосферы, произошедших за последние три года, говорит треть респондентов (32%).

Кроме того, стало известно, что почти половина жителей городов-миллионников предпочитает использовать общественный транспорт для повседневных маршрутов (47%). Среди городской молодежи (18–24 года) доля пользователей общественного транспорта достигает 59%. Москвичи в большей мере привержены использованию общественного транспорта, чем жители других городов-миллионников (50% против 45%), а также каршеринга (5% против 2%). О положительных изменениях в работе общественного транспорта говорят 67% жителей крупных городов.

По мнению половины жителей крупных городов, ключевые мотивы использования людьми общественного транспорта — отсутствие водительских прав (53%) и сравнительная дешевизна проезда (53%). Экологический аспект является наименее важным в процессе принятия решения в пользу выбора общественного транспорта для передвижения по городу (12%), — утверждают аналитики.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что после обращения местных жителей и вмешательства главы СК Александра Бастрыкина в Тамбове завели уголовное дело о халатности, связанное с планами местных чиновников ликвидировать в городе троллейбусное сообщение. Тамбов стал третьим городом после Волгограда и Орла, где следствие также реагировало на общественное недовольство из-за проблем с электротранспортом.