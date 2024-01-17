Автомобилистам дали советы, как избежать проблем с машиной в морозы В мурманском Минтрансе посоветовали охлаждать автомобиль после поездки в мороз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы избежать проблем с машиной зимой, после длительной поездки в мороз следует охладить автомобиль, посоветовали в мурманском Минтрансе. В ведомстве отметили, что для этого достаточно на несколько минут открыть все двери машины, тогда температура воздуха в салоне сравняется с температурой окружающей среды, пишет «МК в Мурманске». За счет этого удастся избежать промерзания резиновых уплотнителей.

Как уточнили в ведомстве, в холодную погоду также нужно избегать резкого торможения. Лучше отдать предпочтение плавной манере езды. Так удастся продлить срок эксплуатации шин. Кроме того, нельзя отдирать обледеневшие дворники от стекла. Стоит просто подождать, пока автомобиль прогреется, или использовать специальные гели.

Автомобилистам также важно помнить о заряде аккумулятора. Если он начинает садиться, то перед запуском двигателя эксперты советуют сначала на несколько секунд включить дальний свет фар.

Автоэксперт Сергей Пономарев ранее предупредил, что использование открытого огня, в частности газовой горелки, является очень опасным методом зимнего отогрева автомобиля. Он подчеркнул, что легковоспламеняющиеся топливо и масло в двигателе загорятся при малейшей утечке.