Автоэксперт развеял опасения об отмене ОСАГО при регистрации авто Автоэксперт Баканов: отмена ОСАГО при регистрации машины ничего не изменит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасения Российского союза автостраховщиков относительно новой нормы об отмене обязательного наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля беспочвенны, считает автомобильный журналист и эксперт Петр Баканов. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что нововведение ничего не изменит.

Наличие полиса ОСАГО при регистрации автомототранспортного средства, равно как и диагностической карты, это сугубо формальный момент, который ни на что не влияет. Ни на какую безопасность никогда, ни в каком виде, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что, если автомобиль попадает на дорогу общего пользования, у водителя уже должен быть полис ОСАГО. Иначе доехать своим ходом на этой машине до отделения регистрации ГИБДД просто не получится. По словам Баканова, если в десятидневный срок после регистрации автомобиля его остановит инспектор и у водителя не окажется полиса, ему будет выписан штраф. Соответственно, дополнительная проверка не требуется, считает специалист.

ОСАГО само по себе никто не отменял. Оно как оставалось, так и должно быть. Как только вы выезжаете на дороги общего пользования, полис ОСАГО у вас должен быть, — подытожил эксперт.

Ранее судебный автоэксперт Центра финансовых экспертиз Роскачества Семен Кравченко рассказал, что определить подлинность полиса ОСАГО при приобретении через страхового агента можно, если проверить данные этого сотрудника на сайте компании. Если данных нет, с большой вероятностью в роли агента выступает мошенник.