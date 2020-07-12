Российский пилот Квят назвал гонгу Гран-при Штирии фантастической для себя

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят позитивно оценил гонку Гран-при Штирии, которая прошла в Австрии.
Если пятница и суббота были довольно сложными, то гонка была фантастической для меня. Я сделал свою работу и привёз машину домой с набранным очком, поэтому я рад, — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».
Ранее NEWS.ru сообщал, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.
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