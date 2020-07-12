Российский пилот Квят назвал гонгу Гран-при Штирии фантастической для себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко оценила выступление российского пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в гонке Гран-при Штирии (Австрия).

Квят набрал первое очко, но я не видела никаких эксклюзивных поступков с его стороны. Возможно, потому что их не показывали. Но в целом это та позиция, на которую мы и...