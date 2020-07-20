Косаченко отказалась обсуждать гонку Квята

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко оценила выступление российского пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в гонке Гран-при Венгрии.
Давайте не будем говорить про Квята, давайте лучше про всех остальных. От Даниила я ожидала намного больше, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.
По её словам, происходящее сейчас — удивительная ситуация, на такой трассе было огромное количество обгонов, причём в таких местах, где, казалось бы, два автомобиля не могут проехать.
Конечно, можно поздравить Льюиса, он всё ближе и ближе ко всевозможным рекордам Шумахера подбирается. Все остальные просто молодцы. Умница Ферстаппен, когда он назвал свою команду «легендами», это правда, — добавила она.
Эксперт также отметила, что «Феррари» продолжает негативно удивлять.
С каждым разом всё очевиднее и очевиднее, что их дело разваливается. Поэтому, мне кажется, у Феттеля всё не так плохо, это может стать неким толчком к следующему году, потому что команде необходимо подумать о том, в какую сторону они идут. «Феррари» выглядел слабее середняка, — заключила Косаченко.
На автодроме «Хунгароринг» завершилась гонка третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Венгрии. Победителем уверенно стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На втором месте расположился Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.
Победителем первой гонки третьего этапа серии «Формула-2» в Венгрии стал пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema.
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