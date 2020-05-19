Гонщик команды Snag Racing, вице-чемпион «Дакара»-2020 Сергей Карякин в интервью NEWS.ru рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в самоизоляции, карантине в Екатеринбурге и о том, как проводит свободное время. Спортсмен составил свой топ фильмов, а также признался, что COVID-19 застал людей на «Дакаре».

«Пока о гонках говорить не стоит»

— Самоизоляция, на первый взгляд, кажется, обошла вас стороной — судя по Instagram, ваша работа продолжается в том же темпе, или всё-таки работа команды сильно изменилась?

— Наш сервис работает в прежнем режиме, кроме первой недели, когда была запрещена любая деятельность, кроме магазинов первой необходимости. Потом губернатор Свердловской области (Евгений Куйвашев. — NEWS.ru) разрешил работать автосервисам, и мы, соответственно, приступили к работе. Да, казалось бы, нас не сильно затронуло происходящее, но мы зависим не только от себя. Большинство поставщиков, производственников, подрядчиков не работали. Поэтому и наша деятельность, несмотря на весь энтузиазм, не принесла больших результатов. Самоизоляция нас затронула и оттолкнула назад, но это вынужденная мера. Все сейчас находятся в одинаковых условиях. Нужно принять как должное.

— Что насчёт вашего распорядка дня? Может, появилось больше свободного времени? Как его проводите? Обзавелись новым хобби?

— Времени действительно стало больше (смеётся). Более того, так как работы стало меньше, я стал нормально засыпать. До самоизоляции часто работал допоздна, возвращался домой ещё возбуждённый, голова полна мыслей, из-за чего долго лежал и не мог уснуть. Сейчас я спокойно засыпаю в 11 вечера, открываю глаза в восемь-девять утра. Выспался за карантин просто до потери пульса. Но нового хобби не появилось, потому что и до этого их было достаточно, просто стал больше времени уделять уже существующим — могу и на квадрике просто прокатиться или куда-то поехать, да и в целом более размеренно стал работать.

— Как-то давит отсутствие обычного образа жизни?

— Честно могу сказать, что нет, но давит отсутствие работы. Я уже привык, что всегда в работе: кругом какой-то кипиш, нужно что-то делать, что-то решать, постоянно идёт какая-то борьба, вопросы, задачи, а сейчас всё остановилось, это психологически немного давит, неприятно, но я очень надеюсь, что мы скоро выйдем на прежний ритм и будем двигаться вперед. В таком полусонном состоянии находиться долго нельзя, экономика стоит, и для того, чтобы были финансы, необходимо двигаться, нужно предпринимать какие-то действия.

Сергей Карякин snagracing.ru

— Насколько сильно отразился вирус на финансовых вложениях в работу?

— Спонсорская часть — это как раз то, что пострадало сильнее всего. Спонсорства на данный момент у нас нет вообще, и это тяжело. Это действительно большая проблема для спортивных команд — содержать себя. Потому где-то тяну за свои деньги, где-то выручают коммерческие заказы, мои механики занимаются ремонтом и обслуживанием квадроциклов и мотовездеходов. Пока о гонках говорить не стоит.

Самое важное, что мы делаем, — продолжаем строить машину. Опять же, у нас огромное количество спроектированных деталей, но мы не можем их произвести, потому что производственники подводят — они выходят из карантина и сталкиваются с проблемой поломки станков, не могут купить запчасти, потому что все дилеры находятся на карантине и не работают.

Тяжело содержать большую команду. Сейчас по факту работает только часть механиков, а менеджеры, СММ и прочие системы, которые существуют и работают во время гонок, особо не задействованы, но все получают зарплату, как и раньше — это была моя основная задача, чтобы у людей был полноценный доход без сокращений как членов команды, так и зарплаты.

— Руки не опускаются? Не возникает желание всё бросить?

— Я люблю то, что делаю. Мы не просаживали все деньги на какие-то бездумные вещи, а вкладывали их в интеллектуальную собственность: в знания, умения, в людей, — всё это окупается. Сейчас команда может себя содержать — это огромный плюс. Конечно, это идёт вразрез со спортивной частью, но её на данный момент в принципе нет. Чтобы участвовать в гонках, безусловно, нужно спонсорство, и это нормально, это мировая практика. Посмотрим, как будет.

Руки не опускаю, я не первый раз в своей жизни сталкиваюсь с проблемами и трудностями, для меня это не повод сдаться, думать, что всё плохо, а, скорее, мотивация, как работать лучше.

Сергей Карякин snagracing.ru

«Организаторы говорили о том, что официально коронавирус не был на „Дакаре“, но это неправда»

— Вы говорили, что второе место на «Дакаре» — это повод вернуться за победой. Учитывая последние события, насколько велик шанс увидеть вас на соревнованиях?

— Это снова к вопросу о спонсорстве. Машина у нас будет, мы её продолжаем строить. Шанс есть всегда, но в этом году он как никогда маленький, честно могу признаться. Я очень надеюсь, что как только мы выйдем из карантина, я смогу переговорить со спонсорами и услышать их мнение. Понимаю, что сейчас далеко не самое лучшее время для поддержки спорта, но если всё будет хорошо, то, конечно, поеду.

— Сколько может понадобиться времени на производство машины, учитывая все перечисленные трудности?

— К Dakar-2020 мы делали машину Dakar-2019, но тогда мы кардинально изменили раму, шасси, добавили много деталей. Сейчас мы дорабатываем существующую раму, в принципе, багги в компьютерной модели готов. Сейчас мы, так скажем, «наводим марафет», смотрим, чтобы всё стыковалось, где положить уплотнитель, добавить немного металла, чтобы он лёг внахлёст. Нам необходимо доработать существующую платформу, в прошлом мы работали над платформой практически год. Сейчас мы приобрели компетенции в плане проектирования, производства, что сильно сократит сроки, да и, в принципе, нам не нужно перерабатывать полностью машину, потому что она нас устраивает.

— Некоторые СМИ говорили, что на последнем «Дакаре» некоторых участников марафона поразил COVID-19. Слышали что-то об этом?

— Да, слышал. Некоторые организаторы говорили, что официально коронавирус не был на «Дакаре», но это неправда, потому что как-то раз я зашёл к медицинскому персоналу, спрашивал, как дела, много ли человек получили травму в этот день, но в ответ получил: «Нет, немного, но увезли пять человек с воспалением лёгких». Как так, откуда пневмония? Ни погоды, ни каких-то других причин, подходящих развитию болезни, не было. И медики сами не понимали, откуда это. Потому, я уверен, что COVID-19 был на «Дакаре», и сам думаю, что я им переболел, потому что было несколько дней, когда мне было тяжело дышать.

— Тест не сдавали, чтобы проверить теорию?

— Нет, но, кстати, хочу это сделать. Говорят, что сейчас в свободном доступе тесты есть, можно прийти в лабораторию и сдать. Думаю, что на днях это сделаю.

— Из-за пандемии практически все весенние соревнования по ралли-рейд были отменены. «Шёлковый путь» должен стартовать в начале июля на Красной площади. Есть ли какая-либо информация о проведении турнира?

— Говорят, что пройдёт по территории России. Да, это будет не так круто, но это, пожалуй, станет первой гонкой сезона. Я надеюсь, что «Шёлковый путь» состоится и соберёт достаточно много российских гонщиков, потому что все уже изголодались по гонкам. Ждём и надеемся, что всё состоится, коронавирус отступит, и мы сможем заниматься любимым делом.

Сергей Карякин Сергей Булкин/NEWS.ru

«Людям тяжело: у многих заканчиваются финансы для существования, многих уволили, многим сократили зарплату»

— Как вообще в Екатеринбурге соблюдают самоизоляцию? В Москве, например, часть людей, вероятно, просто устала — многие гуляют, не соблюдают предписанную дистанцию, особенно это заметно было на праздниках.

— У нас тоже есть вопросы по соблюдению самоизоляции. Многие жалуются, что зажали в рамки. Утверждать что-то я не имею права, так как не являюсь специалистом в данной сфере, но лично считаю, что заболеют все, если не сделают вакцину. Мы верим и ждём, что это пройдёт. Людям тяжело: у многих заканчиваются финансы для существования, многих уволили, и я могу понять, как они себя чувствуют в этот момент.

— Если возвращаться к свободному времени, то многие спортсмены составляют список фильмов, которые, по их мнению, должен посмотреть каждый. Ваши топ-5, которые оставили неизгладимое впечатление?

— Я не супер кинофанат, честно говоря, но из хороших фильмов, которые я смотрел: «Остров» Павла Лунгина, «Начало» Кристофера Нолана, все части «Властелина колец» Питера Джексона — очень крутая серия фильмов. Пока всё, а вот из сериалов выбрал бы «Миллиарды» и «Острые козырьки».