«Формула-1» назвала сроки проведения этапа Гран-при в Сочи

https://static.news.ru/photo/0930c154-c28e-11ea-ae22-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Гран-при России в рамках чемпионата мира «Формулы-1» пройдёт с 25 по 27 сентября на автодроме «Сочи Автодром», сообщает пресс-служба F1.

Также сообщается, что перед российским этапом гонка впервые пройдёт в итальянской Тоскане на автодроме «Муджелло» близ Флоренции. Гран-при Италии пройдёт с 11 по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1», запланированный в Сочи на 27 сентября, мог не состоятся из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что в случае срыва вметсто российского этапа гонку могла принять Португалия. Между тем, ранее в компании «Росгонки», промоутер Гран-при России, сообщили NEWS.ru, что готовы готовы организовать несколько этапов в Сочи,если будет необходимо.