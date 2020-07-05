Эксперт: Квят был способен бороться за очки только при сходе восьми пилотов

https://static.news.ru/photo/7be86b84-bed3-11ea-8dfc-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Pool/Peter Fox/Global Look Press

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко прокомментировала выступление российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в первой гонке сезона на этапе Гран-При Австрии.

Квят сошёл с дистанции на предпоследнем круге из-за прокола колеса.

Поздравляю всех с началом сезона, больше полугода без гонок — это тяжело. Если говорить про саму гонку, прежде всего обидно за Даниила Квята, не хватило всего круга, чтобы завершить гонку, а может быть, даже заработать свои первые очки. Гонка показала, что «Мерседес» выступает в своей собственной лиге, и вряд ли эта ситуация изменится до конца сезона, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Она подчеркнула, что уровень команды «Альфа Таури» не вырос по сравнению с прошлым сезонов.

Мне кажется, к большому сожалению, что большого прогресса у команды нет: она как была середнячком, так им и осталась. Об этом говорит и квалификация, и сама гонка: Квят мог бороться за очки, только когда на трассе оставалось всего 12 человек. Хочется большей агрессии, большей скорости, — добавила Косаченко.

Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена».