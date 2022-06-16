«Абсолютно нормальная вещь»: пилот «Формулы-1» о гомосексуальности Пилот «Формулы-1» Леклер назвал гомосексуальность абсолютно нормальной вещью

Фото: Xavi Bonilla / Dppi/Dppi/Global Look Press

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер высказался об однополых отношениях, сообщает La Repubblica. По мнению гонщика из Монако, гомосексуальность для него — абсолютно нормальная вещь.

У меня есть друзья-геи. Не знаю, почему сегодня остаются люди, которые не понимают, что любовь — для всех. «Формула-1» должна протянуть руку помощи тем, кто не обладает таким мощным голосом, чтобы рассказать о трудностях в повседневной жизни, — заявил Леклер.

Леклер в нынешнем сезоне выиграл два Гран-при из восьми. 24-летний пилот занимает третье место в общем зачете «Формулы-1».

В конце прошлого года футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло публично заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стал первым действующим профессиональным футболистом, решившимся на такой шаг.