Женщина отрезала мужчине член за два аборта и отказ жениться на ней В Индии женщина перед свадьбой отрезала мужчине член за отказ жениться на ней

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В индийском штате штата Бихар 26-летняя врач отрезала гениталии 30-летнему мужчине, который отказался жениться на ней после двух лет отношений, сообщает The Hindustan Times. Инцидент произошел утром 1 июля. Пострадавший был госпитализирован.

Уточняется, что пара планировала поженится непосредственно в день инцидента, но мужчина в последний момент отказался. Устроившая поножовщину женщина уверена, что несостоявшийся жених два года эксплуатировал ее для сексуальных утех. Кроме того, на допросе женщина рассказала, что за два года она под его уговорами дважды сделала аборт.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина отправилась за решетку на четыре года за то, что кастрировала мужа. Супруга уличила мужчину в измене с его 15-летней племянницей — девочка была удочерена сестрой пострадавшего. Разгневанная жена отрезала пенис супруга, сфотографировала его и смыла в унитаз, чтобы не было возможности пришить орган обратно. Сам мужчина признал, что был неправ, когда изменил жене. Но отметил, что жена была одержима им и постоянно ревновала. В день инцидента девушка предложила мужу любовную игру с элементами БДСМ, связала мужу руки, выключила свет и отрезала бритвой член.