Южная Корея всерьёз обеспокоена новыми ракетными пусками из КНДР. По этому поводу Совет национальной безопасности страны провёл экстренное заседание.
Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на полуострове. По итогам заседание было выпущено сообщение.
Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности, — говорится в распространённом СНБ заявлении, которое публикует «Рёнхап».
Вооружённые силы Южной Кореи следят за ситуацией на случай новых запусков и находится в режиме повышенной готовности.
Ранее News.ru сообщал, что Япония заявила, что две ракеты, выпущенные КНДР в сторону Японского моря, не долетели до экономической зоны страны и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.