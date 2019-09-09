https://static.news.ru/photo/1c6ec3aa-d37a-11e9-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Южная Корея всерьёз обеспокоена новыми ракетными пусками из КНДР. По этому поводу Совет национальной безопасности страны провёл экстренное заседание.

Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на полуострове. По итогам заседание было выпущено сообщение.

Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности, — говорится в распространённом СНБ заявлении, которое п убликует «Рёнхап».

Вооружённые силы Южной Кореи следят за ситуацией на случай новых запусков и находится в режиме повышенной готовности.

Ранее News.ru сообщал, что Япония заявила, что две ракеты, выпущенные КНДР в сторону Японского моря, не долетели до экономической зоны страны и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.