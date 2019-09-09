Япония заявила, что две ракеты, выпущенные КНДР в сторону Японского моря, не долетели до экономической зоны страны и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.
Запуск ракет был произведён с территории провинции Пхёнан-Намдо на западе Северной Кореи. Более подробных данных нет.
У нас нет информации о том, что баллистические ракеты долетели до нашей исключительной экономической зоны. Никакой прямой угрозы не было, —
цитируетслова правительственного источника Kyodo.
Ранее News.ru сообщал, что КНДР дважды запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря.