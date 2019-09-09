https://static.news.ru/photo/d548479c-d35d-11e9-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Япония заявила, что две ракеты, выпущенные КНДР в сторону Японского моря, не долетели до экономической зоны страны и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.

Запуск ракет был произведён с территории провинции Пхёнан-Намдо на западе Северной Кореи. Более подробных данных нет.

У нас нет информации о том, что баллистические ракеты долетели до нашей исключительной экономической зоны. Никакой прямой угрозы не было, — цитирует слова правительственного источника Kyodo.

Ранее News.ru сообщал, что КНДР дважды запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря.