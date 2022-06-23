Японский депутат: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине Японский депутат Судзуки: Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В любом конфликте всегда виноваты обе стороны, и ситуация на Украине не является исключением, заявил депутат палаты японского парламента Мунэо Судзуки. В беседе с РИА Новости он отметил, что все сейчас обвиняют Москву в начале боевых действий, но на Киеве тоже лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.

Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Я же считаю, что была причина, — сказал Судзуки.

Он отметил, что во всем мире сейчас наблюдается проблема слишком однобокого освещения ситуации на Украине. В этом всем нет по-настоящему объективной оценки причин и исторических фактов, уверен политик. По словам Судзуки, нельзя идти на поводу у попыток подогреть конфликт. Все-таки именно Украина долгое время не выполняла Минские соглашения, но пока западные страны усиленно закрывают на это глаза, считает политик.

Ранее Судзуки выразил мнение, что США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине. По его словам, в нагнетании напряженности между Россией и Украиной велика ответственность США и стран «Большой семерки».