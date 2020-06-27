Азия

Япония выделит более $652 млн на разработку сотовой связи 6G

07:21, 29 июня 2020 14
Фото: Christoph Dernbach/dpa/GlobalLookPress

Японское правительство намерено выделить 70 млрд иен (более $652 млн) компаниям, которые разрабатывают связь шестого поколения — 6G.

Отмечается, что шестое поколение связи планируют организовать к 2030 году, сообщает ТАСС.

Сейчас в Японии идёт переход на пятое поколение связи — 5G. А в США и Южной Корее уже используют технологию пятого поколения.

Японское информационное агентство Kyodo сообщает, что правительство обеспокоено лидерством Китая в разработке 6G, поэтому планирует обогнать КНР и раньше его запустить связь шестого поколения.

В первую очередь технологию 6G планируют использовать в организации дистанционного медицинского обслуживания и беспилотных транспортных средствах.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские технологические компании не остановят исследования в области шестого поколения связи — 6G — даже в случае усиления санкций со стороны США. Более того, ограничения и запреты, введённые Белым домом, «только помогут отрасли развиваться более быстрыми темпами».

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