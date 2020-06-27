Япония выделит более $652 млн на разработку сотовой связи 6G

https://static.news.ru/photo/6a12ed62-b9bf-11ea-9651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/GlobalLookPress

Японское правительство намерено выделить 70 млрд иен (более $652 млн) компаниям, которые разрабатывают связь шестого поколения — 6G.

Отмечается, что шестое поколение связи планируют организовать к 2030 году, сообщает ТАСС.

Сейчас в Японии идёт переход на пятое поколение связи — 5G. А в США и Южной Корее уже используют технологию пятого поколения.

Японское информационное агентство Kyodo сообщает, что правительство обеспокоено лидерством Китая в разработке 6G, поэтому планирует обогнать КНР и раньше его запустить связь шестого поколения.

В первую очередь технологию 6G планируют использовать в организации дистанционного медицинского обслуживания и беспилотных транспортных средствах.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские технологические компании не остановят исследования в области шестого поколения связи — 6G — даже в случае усиления санкций со стороны США. Более того, ограничения и запреты, введённые Белым домом, «только помогут отрасли развиваться более быстрыми темпами».