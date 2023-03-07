Япония впервые запустила новую ракету H3 Япония провела первый запуск новой ракеты H3 с космодрома Танэгасима

Фото: Global Look Press/AdMedia/CNP/NASA/Joel Kowsky

Япония провела первый запуск новой ракеты Н3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Об этом сообщает РИА Новости. Изначально запуск планировался на 13 февраля, но был отложен из-за неполадок в системе управления полетом, которая отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра.

Новый запуск должен был пройти 15 февраля, однако он также был отложен из-за плохих погодных условий. Попытка запуска 17 февраля не удалась по причине сбоя в электронике, в связи с которым не сработали твердотопливные ускорители.

Новая ракета Н3 должна прийти на замену используемым в настоящее время ракетам Н2А. Она может нести груз в 1,3 раза больше, а расходы на ее запуск на 50% меньше, чем для Н2А. Разработка ракеты заняла девять лет, этим занимались Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries. На разработку было затрачено 200 млрд иен ($1,5 млрд).

Ракета должна вывести на околоземную орбиту спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.

В 2018 году запуск частной ракеты, принадлежащей японской Interstellar Technologies Inc., окончился неудачей: сразу после старта она преодолела несколько десятков метров, однако внезапно упала на место взлета и взорвалась, вызвав сильный пожар. В результате инцидента никто не пострадал.