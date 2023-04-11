Япония обвинила Россию в «незаконной оккупации» части Курил

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Шикотан

МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконной японской территорией, на которую распространяется суверенитет страны и которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио считают данный вопрос самым серьезным из нерешенных в рамках двусторонних отношений. Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями», передает ТАСС.

Ведомство вновь раскритиковало российскую сторону за решение о прекращении переговоров по поводу мирного договора. Это решение в Москве было принято на фоне введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Также МИД Японии напомнил, что государство регулярно выражает Москве протесты в связи с проведением военных учений в южной части островов.

Как пишет ТАСС, японская сторона почти не употребляла термин «незаконная оккупация» в период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Однако эти слова снова вернулись в доклад по дипломатии после ухудшения отношений между государствами.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет Южных Курильских островов на данный момент быть не может.