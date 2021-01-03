Японец два часа прятался от полиции на территории резиденции императора

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29-летний мужчина проник на территорию резиденции дворца Акасака в Токио, где проживает император Японии Нарухито с семьёй.

Нарушитель спокойствия оказался на объекте около 22:00 (16:00 мск) 2 января, сообщает телеканал Fuji. Мужчине удалось два часа успешно скрываться от полиции, пока его не обнаружили около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса. Она приходится двоюродной бабушкой нынешнему императору, она является старейшим членом монаршей семьи.

Проникшего на территорию резиденции мужчину задержали. Свой поступок он объяснил желанием увидеться с императорской семьёй. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении.

2 января император Японии традиционно обращается к подданным с новогодней речью. Для этого вход на площадь императорского дворца в этот день открывают для всех желающих. Однако из-за пандемии COVID-19 в 2021 году от традиции отказались. Нарухито поздравил подданных с помощью видеопослания.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте во Франции, где мужчина пытался проникнуть на территорию Версальского дворца, называя себя при этом королём.