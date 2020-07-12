Взрыв произошёл на заводе энергокомпании в Китае

https://static.news.ru/photo/494594b6-c41b-11ea-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Лунъян восточной китайской провинции Фуцзянь на заводе энергетической компании «Чжоюэ» произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека и ещё двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, в 10:12 по местному времени (05:12 мск) в городскую пожарную часть поступило сообщение об инциденте. На место происшествия выехали четыре пожарных расчёта на 10 машинах.

Борьба с огнём продолжается в настоящее время. Число расчётов увеличилось до восьми, а количество спецтехники — до 27 единиц.

СМИ сообщают, что взрыв произошёл во время ремонтных работ, после этого возгорание произошло в той части завода, где находятся цистерны с горючими веществами. Отмечается, что горят несколько видов масел.

Как ранее писал NEWS.ru, на фабрике, расположенной на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин, произошёл взрыв. В результате были выбиты окна соседних жилых домов. Степень ущерба в настоящее время неизвестна. Не менее 17 человек получили незначительные травмы

Также на китайском химическом заводе «Фусинь-1» в округе Фусинь в провинции Ляонин 11 июля в 20:40 по местному времени произошёл мощный взрыв. Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах вышибло стёкла из окон.