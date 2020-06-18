Вспышка коронавируса в столице КНР взята под контроль

https://static.news.ru/photo/4a47bc66-b15d-11ea-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в Пекине после недавней вспышки коронавируса находится под контролем. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью.

Я хочу всем чётко сказать. Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль, — цитирует эксперта РИА Новости.

Эпидемиолог предупредил, что публикуемые властями данные о росте заболевания COVID-19 не следует воспринимать как ухудшение ситуации. Речь идёт не о новых случаях заражения, а о выявлении уже заболевших людей. Он напомнил, что с момента заражения до появления первых симптомов проходит определённое время.

По словам эксперта, в настоящее время в столице КНР напоминает ту, что имела место в январе феврале, количество выявляемых новых случаев будет снижаться.

Очаг коронавируса был выявлен несколько дней назад на крупнейшем оптовом сельскохозяйственном рынке Пекина «Синьфади». Там было обнаружено около 50 бессимптомных носителей инфекции. Власти закрыли ряд коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска, а также ввели военное положение во всех жилых районах столицы Китая. В мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, российский вирусолог академик РАЕН, профессор Анатолий Альтштейн усомнился в том, что вспышка в Пекине могла быть вызвана новой разновидностью коронавируса. Он также отметил, что не следует считать её началом второй волны пандемии. По словам эксперта, новые очаги инфекции будут периодически возникать до тех пор, пока не появится вакцина.