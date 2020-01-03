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Министерство труда Таиланда в этом году намерено отправить 100 тысяч тайцев за границу, чтобы они легально могли работать в других странах. Об этом заявил глава ведомства Чхатумонгол Сонакул.

По его словам, первая группа из 70 человек отправится трудиться в гостиницы и казино китайского Макао. Ведомство планирует направить около 34 тысяч человек в Тайвань, более 12 тысяч — в...