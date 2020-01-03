Выборы губернаторов пройдут в Таиланде в 2020 году. Это произойдёт впервые с 2014 года, когда в стране сменилась власть.
Соответствующий указ короля будет опубликован в течение января. После появления этого документа правительство определит дату голосования, передаёт
Министр внутренних дел Анупонг Паочинд рассказал, что департамент провинциальных администраций проведёт опрос среди граждан до объявления даты.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство труда Таиланда в этом году намерено отправить 100 тысяч тайцев за границу, чтобы они легально могли работать в других странах. Об этом заявил глава ведомства Чхатумонгол Сонакул.
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