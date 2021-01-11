ВОЗ приветствует сотрудничество с Пекином в поисках источника COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует сообщение властей Китая о визите в страну экспертов ведомства, заявил президент ВОЗ Тедрос Гебреисус. В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Мы приветствуем заявление Китая по поводу международной команды, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы с нетерпением будем ждать тесного сотрудничества с коллегами в этой важнейшей миссии по выявлению источника инфекции и пути её проникновения в человеческую популяцию, — заявил Гебреисус на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

We welcome #China 's announcement regarding the intl. team examining the origins of virus that causes #COVID19 . We look forward to working closely with our counterparts on this critical mission to identify the virus source & its route of introduction to the human population. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за появления нового штамма коронавируса многие страны ужесточили требования к въезжающим туристам. С 11 января все приезжающие в Англию должны будут иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. В настоящее время власти России приостановили авиасообщение с Великобританией до 13 января 2021 года. Аналогичные требования ввела и Южная Корея.