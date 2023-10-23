Востоковед объяснил слова премьера Японии о мирном договоре с Россией Японист Казаков: Токио считает стратегической задачей мирный договор с Россией

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В настоящее время заключение мирного договора между Японией и Россией невозможно, рассказал NEWS.ru эксперт общества «Россия — Япония» Олег Казаков. По его словам, премьер-министр Японии просто зафиксировал позицию своей страны по этому вопросу, потому что подписание этого договора — стратегическая задача для Токио.

Задача Токио состоит из двух частей: подписание мирного договора и изменение существующей на данный момент границы. Япония имеет претензии на южные Курильские острова. Токио попробует реализовать претензии, когда отношения между странами станут восстанавливаться, — сказал Казаков.

Однако, по мнению эксперта, пока не стоит рассчитывать на положительные изменения в российско-японских отношениях.

Россия негативно реагирует на антироссийские выпады Японии. Я считаю, что перспектив восстановления отношений в ближайшее время нет, — заявил Казаков.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на внеочередной сессии парламента страны, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. При этом в ходе выступления Кисида вновь осудил действия РФ на Украине.