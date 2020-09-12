В РАН увидели в новом главе правящей партии Японии полного приемника Абэ

https://static.news.ru/photo/4741bc30-f666-11ea-93cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, чего стоит ждать от нового лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга, который 16 сентября станет премьер-министром страны. По словам эксперта, он будет продолжать политику своего предшественника — Синдзо Абэ.

Как отметил Казаков, Суга — человек экс-премьера, заявившего в конце августа об уходе с высокого поста. Он долгое время находился рядом с Абэ. Суга, подчеркнул востоковед, придерживается консервативных взглядов. От политика не ожидают «резких движений», при нём будет востребована та же концепция, что и при его предшественнике. Радикальных изменений не будет как во внешних, так и во внутренних делах Японии.

К развитию российско-японских отношений, сказал Казаков, Суга относится прохладно.

Известно, что Абэ имел личный интерес в этом вопросе и поэтому он активно продвигал сотрудничество с Россией. В принципе Японии мало интересна Россия и она не находится на пике политических и экономических интересов. Не исключено, что после прихода Суга российско-японские отношения подморозятся, но тем не менее позиция Японии по мирному договору по возвращению так называемых северных территорий продолжится. Насколько это будет интенсивно — сейчас сказать сложно, — заявил старший научный сотрудник Центра.

Также он отметил, что в общем ситуация будет зависеть от того, как Токио решит проблему с коронавирусом и вопросы, касающиеся внешней политики.

Действующий пока что премьер Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока). Это произошло в 18:00 по мск, в это время в Токио наступил понедельник, 24 августа.

Как ранее писал NEWS.ru, Суга заявил, что планирует продолжать курс уходящего председателя правительства Абэ по вопросу Курильских островов.

По его словам, в случае избрания на должность премьера он намерен практически во всём придерживаться политики предшественника.