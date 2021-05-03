Восемь львов заразились коронавирусом в зоопарке Индии

https://static.news.ru/photo/0cca4630-acc3-11eb-bfb2-96000091f725_660.jpg Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Сразу восемь львов в зоопарке индийского города Хайдарабад заразились коронавирусом. Заболевание впервые обнаружено на территории страны у диких животных, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров, расположенной на юге страны, обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. Сотрудники заметили симптомы инфекции у львов в конце апреля. Животные потеряли аппетит, у них начались выделения из носа и кашель. По итогам исследования, у четырёх самцов и четырёх самок оказался положительный результат.

Ветеринары отправили образцы в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.

Случаи заражения животных коронавирусом пока редки. В апреле прошлого года восемь тигров и львов заболели в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. С тех пор новых таких случаев среди диких животных нигде зарегистрировано не было. Тем не менее в Гонконге вирус был обнаружен у домашних собак и кошек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Однако уже 13-й день подряд число новых случаев заражения превышает 300 тысяч человек в сутки — это абсолютный мировой рекорд. В общей сложности в стране зарегистрировано свыше 20,2 млн инфицированных. Выздоровели более 16,6 млн человек, умерли 222 тысячи.