В Индии зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

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В Индии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране скончались 3689 пациентов, сообщается на сайте местного минздрава.

Предыдущий рекорд был отмечен 29 апреля. Тогда за сутки умерли 3645 человек.

По данным ведомства, суточный прирост заразившихся составил 392 488 человек. По сравнению с предыдущими сутками, этот показатель несколько снизился. 1 мая было выявлено свыше 400 тысяч новых случаев заражения.

За всё время пандемии в Индии заболели коронавирусом более 19,5 млн жителей. Общее количество умерших к настоящему моменту составляет 215,5 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписали 307 865 пациентов. Общее количество выздоровевших в Индии достигло почти 16 млн человек.

Ранее сообщалось, что через 10 дней жителей Индии начнут прививать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первая партия препарата была доставлена в страну 1 мая.