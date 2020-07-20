Власти Туркмении сообщили о введении новых ограничений

https://static.news.ru/photo/858f4a58-cab4-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Туркмении намерены ввести ряд новых ограничений для профилактики инфекционных заболеваний. Они коснутся малого и среднего бизнеса, а также общественных мест.

Ряд новых ограничений вводится в Туркмении со вторника в целях профилактики инфекционных заболеваний, — сообщает новостной сайт «Ориент».

Согласно документу, свою работу будут вынуждены приостановить крупные торговые центры и рынки. На них будет проводиться санитарная обработка и обеззараживание. Однако прилавки с товарами повседневного спроса продолжат функционировать. Также ограничения коснутся кинотеатров, театров, парков, игровых аттракционов, музеев и салонов красоты. Учредителям порекомендовали поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

На данный момент в Туркмении действует всеобщий масочный режим. Он был введён из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал ранее, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам прибегнуть к старинному народному средству для защиты от вирусов — окуриванию дымом гармалы.