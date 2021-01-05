Власти китайского города ввели экстренные меры из-за 120 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/370f970c-5178-11eb-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Shiyao/Xinhua/Global Look Press

В китайском городе Шицзячжуан были введены жесточайшие карантинные меры из-за выявления 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В населённом пункте с населением в 11 млн человек, расположенном в 260 км к юго-западу от Пекина, были закрыты школы, жителям рекомендовали без острой необходимости не выходить на улицу, ограничили въезд и выезд из города и на несколько дней приостановили доставку почты, сообщает Lenta.ru.

На территории города развернули 5 тысяч центров тестирования на COVID-19, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Для китайских городов 120 случаев заражения — это рекордное высокий показатель после того, как стране, откуда изначально пошла пандемия, удалось полностью взять эпидемиологическую ситуацию под контроль в середине прошлого года.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР предположили, что скачок новых случаев заражения коронавирусом в Китае может быть связан с тем, что в страну попал новый европейский штамм инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что жёсткие карантинные ограничения в связи с COVID-19 вступили в силу на Украине. Локдаун, включающий закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, развлекательных заведений и учреждений культуры, а также ограничения в работе торговли, продлятся до 24 января.